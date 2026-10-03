Yıldız Tilbe'den Yapay Zeka İsyanı: "Çok Usandım Artık"

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe yapay zeka araçlarıyla görüntüleri üzerinde yapılan değişikliklere ve gelen kurgu videolara sitem etti. "Çok usandım" diyerek tepki gösterdi.

Yıldız Tilbe'den Yapay Zeka İsyanı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-10-2026 15:38

Türk müziğinin kendine has tarzı, dillerden düşmeyen şarkıları ve kendine mahsus dobra açıklamalarıyla her daim magazin gündeminin en üst sıralarında yer alan usta sanatçı Yıldız Tilbe bu kez sosyal medyada hızla yayılan yeni nesil bir akıma gösterdiği sert tepkiyle adından söz ettirdi. Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan ve yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin manşetlerini süsleyen ünlü şarkıcı son dönemde popülaritesi zirve yapan yapay zeka içeriklerine ve kendi görselleri üzerinden yapılan manipülasyonlara nihayet isyan etti.

"İnsanların Görsellerimi Eklemelerinden Çok Usandım"

Son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle birlikte sosyal medyada fırtınalar estiren yapay zeka araçları ünlü isimlerin yüzlerini ve seslerini farklı videolara, projelere veya mizahi içeriklere uyarlamaya devam ediyor. Bu akımdan nasibini alan ve sürekli olarak kendi fotoğraf ve videolarının yapay zeka teknolojisiyle dönüştürülmesine maruz kalan Yıldız Tilbe yaşanan duruma daha fazla sessiz kalamadı.

Sosyal medya hesabından art arda yaptığı paylaşımlarla takipçilerine seslenen ve duyduğu rahatsızlığı açıkça dile getiren usta sanatçı şu çarpıcı ve net ifadeleri kullandı:

"İnsanların videolara ve fotoğraflara yapay zeka kullanarak benim görsellerimi eklemelerinden çok usandım. Yapay zekanızdan bıktım. Artık bana bu tarz videolar göndermeyin!"

Takipçilerine Net Bir Şekilde Uyarıda Bulundu

Kendi rızası olmadan yüzünün ve imajının yapay zeka videolarında malzeme edilmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getiren Yıldız Tilbe'nin bu keskin çıkışı, kısa süre içinde sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Hayranlarından ve takipçilerinden bu tarz kurgu içerikleri artık kendisiyle paylaşmamalarını rica eden ünlü şarkıcının sitemi magazin kulislerinde geniş yankı uyandırdı.

Müzik kariyerinin yanı sıra dürüst, filtresiz ve samimi tavırlarıyla her daim milyonların sevgisini kazanan Yıldız Tilbe'nin yapay zeka tepkisi dijital dünyada "sanatçıların imaj hakları ve yapay zeka etiği" tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

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