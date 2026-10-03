Kızılcık Şerbeti'ndeki Öpüşme Sahnesi Olay Oldu: "Bu Kadarı da Pes!"

SHOW TV ekranlarının reyting rekortmeni ve her bölümüyle magazin gündeminden düşmeyen fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti yayınlanan son bölümüyle yine ezber bozan bir gelişmeye imza attı. Gold Yapım imzalı dizinin dün akşam ekrana gelen 141'inci bölümü senaryodaki sürpriz bir yakınlaşma sahnesiyle sosyal medyanın en çok konuşulan başlığı oldu. Başarılı oyuncular Erkan Avcı ile Asena Keskinci'nin hayat verdiği karakterler arasındaki öpüşme sahnesi ekran başındakileri adeta ikiye böldü.

Çimen ve Asil'in Yakınlaşması Sosyal Medyada Gündem Oldu

Yeni sezonda kadrosunda peş peşe yaşanan vedalarla ve hikayesindeki ani dönemeçlerle adından söz ettiren Kızılcık Şerbeti bu kez Çimen ve Asil karakterlerinin yakınlaşmasıyla tepkilerin odağına yerleşti. Erkan Avcı'nın canlandırdığı Asil ile Asena Keskinci'nin hayat verdiği Çimen karakterinin öpüşme anları izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.

İki oyuncunun sahnede sergilediği yakınlık ve senaryonun ilerleyişi kısa süre içinde X (eski adıTwitter) platformunda binlerce eleştirel paylaşıma sahne oldu. Sosyal medya kullanıcıları hem karakterlerin uyumsuzluğuna hem de oyuncular arasındaki yaş farkına dikkat çekerek yapım ekibine ve senaristlere ateş püskürdü.

İzleyicilerden Sert Tepki

Yayınlanan bölümün ardından sosyal medyada öne çıkan yorumlar, izleyicilerin rahatsızlığını açıkça gözler önüne serdi. Çimen karakterinin geçmişteki duruşuyla bugünkü hallerinin çok farklı olduğunu belirten izleyiciler senaryonun akışına yönelik eleştirilerini şu çarpıcı ifadelerle dile getirdi:

"Bu kadarı da pes!"

"Eski Çimen böyle davranmazdı sadece oyuncu değişimi değil, karakter de değişmiş."

"Yok artık ya Apo'yla yapın tam olsun."

"Aralarında 20 yaş vardır şaka gibi resmen ne hale geldik."

Dizinin ilerleyen bölümlerinde bu ilişkinin hikayeye nasıl yansıyacağı ve izleyici tepkilerinin senaryoyu nasıl etkileyeceği şimdiden magazin kulislerinin ve dizi takipçilerinin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.