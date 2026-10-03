Melis İşiten'den Yıllar Sonra Gelen Uraz Kaygılaroğlu İtirafı!

Türk tiyatrosunun başarılı isimleri arasında yer alan, enerjisi, samimi açıklamaları ve kızı Ada ile olan örnek annelik ilişkisiyle her daim adından söz ettiren Melis İşiten konuk olduğu programda özel hayatına ve geçmiş evliliğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. 2014 yılında nikâh masasına oturduğu meslektaşı Uraz Kaygılaroğlu ile yollarını 8 yıl önce ayırmasına rağmen dostluklarını koparmayan ve örnek bir ebeveynlik modeli sergileyen ünlü isim eski eşine duyduğu sevgiyi ve boşanma sonrası aşk hayatını tüm samimiyetiyle gözler önüne serdi.

"Uraz'la Evliliğimizden Daha İyi Bir Versiyondayız"

Ünlü gazeteci Ayşe Arman'ın sorularını yanıtlayan Melis İşiten eski eşi Uraz Kaygılaroğlu ile aralarındaki güçlü bağın hals devam ettiğini belirtti. Toplumda "Yeniden evlenecekler mi?" beklentisinin olduğuna değinen İşiten ikilinin artık olaylara çok daha farklı bir pencereden baktığını vurgulayarak şu dikkat çekici ifadeleri kullandı:

"İnsanlar yeniden evlenmemizi istiyor ama öyle bir yerden bakmıyoruz artık birbirimize. 'Ne tatlılar ailemizi çok seviyorlar' diyoruz. Şunu unutuyorlar biz şimdi daha evliyiz. Evliliğimizden daha iyi bir versiyondayız şu anda. Kızımız Ada da daha mutlu. Hepimiz en iyi versiyonumuza geldik. Böyle çok güzeliz. Birbirimizden nefret etmiyoruz. Birbirini çok seven iki iyi arkadaşız. Bir sürü evliden daha iyi bir aileyiz."

"Uraz benim yol arkadaşım, hayattaki en büyük ortağım" diyerek eski eşine olan derin sevgisini dile getiren başarılı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile yeniden tanışma şansı olsa hiç düşünmeden yine aynı yoldan yürüyeceğini ve kızı Ada'nın babası olmasından duyduğu büyük mutluluğu dile getirdi.

"Uraz'dan Sonra Aşkı Bulamadım"

Boşandıkları günden bu yana kalbini kimseye açamadığını ve hayatına uzun süreli ciddi bir kimseyi almadığını itiraf eden Melis İşiten özel hayatına dair samimi bir gerçeği paylaştı. Kızı Ada'nın hayatındaki dengeleri gözeterek annelik sınırlarını her zaman koruduğunu belirten ünlü isim "Ben Uraz'dan sonra Ada'yla tanıştıracak kıvamda bir ilişki yaşamadım. Annelik sınırlarımın içine hiç sokmadım. Öyle bir aşk yaşamadım. Âşık olmayı çok istiyorum" diyerek içindeki aşk özlemini dile getirdi. İkinci çocuk ihtimaline de kapıları tamamen kapatmayan İşiten büyük bir aşka inandığını ve güçlü bir duygu hissetmesi halinde bunun mümkün olabileceğini ifade etti.

İlişkideki Kriterini Açıkladı: "Işıltısı Olmayan Adam Çekici Gelmiyor"

Hayatına alacağı erkekte aradığı özellikleri de çekinmeden sıralayan Melis İşiten dış görünüşten ziyade yaydığı enerjiye ve entelektüel ışığa önem verdiğini belirtti. İdeal partnerini tarif eden başarılı oyuncu, "Işıltısı olmayan adam bana çekici gelmiyor. Herkesin beğendiği benim de beğeneceğim, takdir edeceğim, bir araya geldiğimizde birlikte parlayacağımız birini hayal ediyorum" sözleriyle dikkat çekti.

Samimiyeti, dürüstlüğü ve geçmişine sahip çıkan olgun duruşuyla magazin kulislerinde büyük takdir toplayan Melis İşiten'in bu açıklamaları kısa süre içinde sosyal medyanın en çok konuşulan başlıkları arasına girdi.