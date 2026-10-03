Sessiz Sedasız Evlenen Ceyda Düvenci Eşi Güçlü Mete ile İlk Kez Davette Görüntülendi!

Bülent Şakrak'tan boşandıktan sonra ağustos ayında Güçlü Mete ile evlenen Ceyda Düvenci eşiyle ilk kez bir davette görüntülendi. Ünlü oyuncuya yorum yağdı.

Sessiz Sedasız Evlenen Ceyda Düvenci Eşi Güçlü Mete ile İlk Kez Davette Görüntülendi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-10-2026 15:59

Türk televizyon dünyasının en sevilen, duru güzelliği ve pozitif enerjisiyle her daim milyonların hayranlığını kazanan başarılı oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci özel hayatındaki mutlu gelişmeleriyle magazin gündeminin zirvesinde yer almaya devam ediyor. Bülent Şakrak ile 2023 yılında tek celsede yollarını ayıran ve ardından aradığı aşkı başarılı radyocu Güçlü Mete'de bulan güzel oyuncu yaklaşık iki buçuk yıllık mutlu birlikteliğini ağustos ayında sessiz sedasız nikah masasına taşıyarak evlenmişti. Gözlerden uzak ve sade bir törenle hayatlarını birleştiren ünlü çift evliliklerinin ardından ilk kez katıldıkları şık bir davette kameralar karşısına çıktı.

Davette El Ele Görüntülendiler: Mutluluğu Gözlerinden Okundu

Evlilik haberleriyle uzun süre magazin kulislerinin odağında yer alan ve her fırsatta birbirlerine olan sevgilerini dile getiren Ceyda Düvenci ile Güçlü Mete çifti katıldıkları davetteki romantik ve neşeli halleriyle dikkat çekti. Geceye el ele katılan ünlü çiftin adeta gözlerinin içi gülerken Ceyda Düvenci'nin neşeli ve enerjik tavırları kameralara yansıdı. Evliliğin ardından ilk kez birlikte objektiflere takılan ikilinin uyumu davetteki diğer konuklar tarafından da büyük beğeni topladı.

Sosyal Medya Yorum Yağmuruna Tuttu

Ceyda Düvenci'nin davetten karelerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından takipçileri adeta yorum yağmuruna başladı. Ünlü oyuncunun son halindeki dinamik görünümü zarafeti ve adeta çiçek açan neşesi kısa süre içinde gündem oldu.

Sosyal medya kullanıcıları tarafından yapılan;

"Gençleşmiş resmen"

"Sevilen kadın çiçek açar"

"Evlilik yaramış"

"Kalbinin güzelliği yüzüne yansımış"

şeklindeki binlerce övgü dolu yorum Düvenci'nin hayran kitlesi tarafından ne kadar yakından takip edildiğini ve sevildiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Hayatının en huzurlu ve mutlu dönemini yaşayan Ceyda Düvenci hem mutlu evliliği hem de ekranlardaki zarafetiyle magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer almaya devam ediyor.

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