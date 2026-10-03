Dolgu Nedeniyle Defalarca Ameliyat Olmuştu: Danla Bilic'ten 6 Saatlik Operasyon Sonrası İlk Sözler!

Türkiye'nin en popüler içerik üreticileri arasında yer alan, çektiği makyaj videolarıyla dijital dünyaya adım atan ve samimi açıklamalarıyla her daim magazin gündeminin merkezinde yer alan sosyal medya fenomeni Danla Bilic geçirdiği sağlık sorunlarıyla yine adından söz ettirdi. Daha önce kalçasına yaptırdığı dolgu nedeniyle uzun süredir zorlu bir tedavi ve ameliyat süreci yaşayan ünlü fenomen bu kez altı saat süren büyük bir operasyon geçirdiğini duyurdu.

Yıllardır Süren Dolgu Kabusu

Geçmiş yıllarda kalçasına yaptırdığı Aquafilling dolgusunun vücuduna yayılması ve ciddi enfeksiyonlara yol açması nedeniyle büyük sıkıntılar yaşayan Danla Bilic bu süreci hiçbir zaman saklamamıştı. Yüksek ateş, enfeksiyon ve ameliyat izlerinden akıntı gelmesi gibi korkutucu komplikasyonlar nedeniyle daha önce de operasyon geçiren ünlü fenomen bu tarz işlemleri yaptırmayı düşünen takipçilerini sık sık dikkatli olmaları konusunda uyarmıştı. Sağlık sorunları tek bir operasyonla çözülemeyen Bilic sonunda köklü bir çözüm için masaya yattı.

6 Saat Süren Operasyon Sonrası Hastaneden Paylaşım

Hastane odasından yaptığı serum askılı paylaşımlarla takipçilerini endişelendiren ve aynı zamanda meraklandıran Danla Bilic bir süredir ertelediği veya kaçındığı büyük operasyonu nihayet kabul ettiğini açıkladı.

Ameliyatının başarıyla tamamlandığını belirten Bilic sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bu arada anlatacağım ama büyük ameliyatı artık kabul ettim. 6 saat sürmüş..."

Tıbbi detaylarına şimdilik girmese de operasyonun uzunluğundan bahseden ünlü fenomen yıllardır çektiği sıkıntıların ardından yaşadığı büyük rahatlamayı takipçileriyle paylaştı.

"Yeniden Doğmuş Hissediyorum Bana Biraz Mola

Altı saat süren yorucu ve kritik ameliyatın ardından kendisini inanılmaz iyi ve hafiflemiş hissettiğini vurgulayan Danla Bilic "Gerçekten yeniden doğmuş hissediyorum. Öyle bir mutluluk" sözleriyle duygularını dile getirdi.

Operasyonun ardından toparlanmak ve dinlenmek için zamana ihtiyacı olduğunu belirten ünlü fenomen mesajını "Bana biraz mola" sözleri ve kalp emojileriyle tamamladı. Sağlığına kavuşur kavuşmaz tüm detayları takipçileriyle paylaşacağını belirten Danla Bilic'e sevenlerinden ve sosyal medyadaki meslektaşlarından çok sayıda "geçmiş olsun" mesajı yağdı.