Esra Dermancıoğlu'ndan Yürek Burkan Paylaşım: "Çok Özlüyorum, Canım Babam!"

Güçlü oyunculuğu, kendine has tarzı ve sosyal medya hesabından yaptığı samimi, filtresiz paylaşımlarla her daim adından söz ettiren başarılı oyuncu Esra Dermancıoğlu bu kez takipçilerini derinden sarsan duygusal bir paylaşıma imza attı. Yıllar önce kaybettiği babasına duyduğu özlemi gözler önüne seren ünlü oyuncunun sözleri kısa süre içinde sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve binlerce duygu dolu yorum aldı.

Babasıyla Çocukluk Fotoğrafını Paylaştı

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve hayatına dair kesitleri takipçileriyle samimiyetle paylaşan Dermancıoğlu babasıyla yıllar önce çekilmiş nostaljik bir çocukluk fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Babasına duyduğu özlemin yıllar geçmesine rağmen hiç dinmediğini ifade eden ünlü oyuncu, paylaşıma düştüğü notla adeta yürekleri dağladı.

Babasına duyduğu özlemi ve hayata dair sitemini dile getiren Esra Dermancıoğlu duygularını şu çarpıcı ifadelerle dile getirdi:

"Çok özlüyorum... Öğrettiğin şeylerin bu dünyada hiçbir karşılığı olmadığını görmenin ağır yüküyle, hala gururla senin kızın olmanın hafifliğini bir arada yaşıyorum, canım babam."

Takipçilerinden Destek Mesajları Yağdı

Ünlü oyuncunun babasına yazdığı bu anlamlı ve derin satırlar, kısa süre içinde sosyal medyada binlerce etkileşim aldı. Esra Dermancıoğlu'nun takipçileri paylaşılan nostaljik kareye ve yazılan duygusal nota sessiz kalmayarak hem baş sağlığı dilediler hem de ünlü oyuncunun hislerine ortak olan destek mesajları ilettiler.

Hayatın zorlukları karşısında babasının kendisine öğrettiği değerlerle dik durmaya çalıştığını her fırsatta hissettiren Dermancıoğlu'nun bu yürek ısıtan ama bir o kadar da hüzünlü paylaşımı magazin gündeminde günün en çok konuşulan ve duygulandıran anlarından biri oldu.