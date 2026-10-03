"Barbie Gamze" Geri Dönüyor: İpek Erdem Yıllar Sonra Hamal Dizisiyle Ekranda!

Türk televizyon tarihine damga vuran üzerinden yıllar geçmesine rağmen unutulmaz gençlik dizileri arasında ilk sırada anılan Hayat Bilgisi'nde hayat verdiği Barbie Gamze karakteriyle milyonların sevgisini kazanan güzel oyuncu İpek Erdem uzun süredir uzak kaldığı ekranlara muhteşem bir dönüş yapmaya hazırlanıyor. Bir süredir Fransa'da oyunculuk üzerine eğitimler alan ve mesleki kariyerine uluslararası bir vizyon katan başarılı oyuncu ekranların aranan yüzü Oktay Kaynarca ve güzelliğiyle adından söz ettiren Fahriye Evcen'in başrollerini paylaşacağı iddialı yapım Hamal dizisiyle resmi olarak anlaşmaya vardı.

Sarı Saçlarına Veda Etti: Yeni İmajıyla Şoke Etti

Yeni projesi ve üstleneceği güçlü karakter için imaj değişikliğine giden İpek Erdem yıllardır adeta simgesi haline gelen ikonik sarı saçlarından tamamen vazgeçti. Yepyeni bir tarzla hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan başarılı oyuncu imajındaki bu köklü değişime kendisinin bile henüz tam anlamıyla alışamadığını samimiyetle dile getirdi.

Değişimi hakkında esprili bir dille açıklama yapan Erdem "Daha alışamadım. Bugün sokak gezerken kendimi hâlâ sarışın zannediyorum" sözleriyle sosyal medyada gülümsetti. Ünlü oyuncunun imaj değişikliği sonrası sosyal medyada paylaştığı son kareler kısa süre içinde magazin gündeminin en çok konuşulan başlıkları arasına girdi.

Sosyal Medyada Yorum Yağmuru

İpek Erdem'in yıllar sonra yeniden televizyon ekranlarına döneceğini müjdelemesi ve yeni imajıyla kameraların karşısına geçmesi hayranları tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Sosyal medya kullanıcıları ve dizinin eski takipçileri ünlü oyuncunun son hallerine adeta yorum yağdırdı.

Kullanıcılar tarafından yapılan "Hala çok güzel", "Her haliyle çok güzel" ve "Ekranda görmek için sabırsızlanıyorum" şeklindeki binlerce övgü dolu mesaj İpek Erdem'in popülaritesinden hiçbir şey kaybetmediğini bir kez daha kanıtladı. Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen'li güçlü kadrosuyla şimdiden merak uyandıran Hamal dizisinde İpek Erdem'in nasıl bir performans sergileyeceği şimdiden magazin kulislerinin ve izleyicilerin yakın markajında yer alıyor.