Yıldız Tilbe’den Yapay Zekâ İsyanı! Artık Yeter Dedi

Yıldız Tilbe son dönemde yapay zekâ kullanılarak hazırlanan ve kendi görüntüsünün yer aldığı fotoğraf ve videolar nedeniyle adeta isyan etti. Telefonuna sürekli bu tarz içeriklerin gönderilmesinden rahatsız olan ünlü sanatçı sonunda sessizliğini bozdu.

Görüntüler Artık Canını Sıktı

Yapay zekânın hayatımıza girmesiyle birlikte gerçek kişilerin görüntülerini farklı fotoğraf ve videolara eklemek de oldukça kolaylaştı. Sosyal medyada eğlence amacıyla hazırlanan bu içeriklerin sayısı her geçen gün artarken Yıldız Tilbe de bu durumdan nasibini aldı.

Sanatçının görüntüsü çeşitli yapay zekâ uygulamaları kullanılarak farklı içeriklere eklendi. Üstelik bu videolardan bazıları doğrudan Tilbe’nin telefonuna kadar ulaştı.

Başta belki eğlenceli bulunan bu içerikler sık sık karşısına çıkmaya başlayınca sanatçının canını sıktı. Aynı tarz görüntülerin peş peşe kendisine gönderilmesinden rahatsız olan Tilbe artık bu konuda açıkça konuşma ihtiyacı hissetti.

“Yapay Zekânızdan Bıktım”

Yıldız Tilbe kendisi üzerinden hazırlanan yapay zekâ içeriklerine yönelik tepkisini oldukça net bir şekilde dile getirdi. Sanatçı insanların fotoğraf ve videolara kendi görüntülerini eklemesinden artık usandığını söyledi.

Tilbe “İnsanların videolara ve fotoğraflara yapay zekâ kullanarak benim görsellerimi eklemelerinden çok usandım. Yapay zekânızdan bıktım. Artık bana bu tarz videolar göndermeyin” sözleriyle çağrıda bulundu.

Artık Gönderilmesini İstemiyor

Tilbe’nin mesajı aslında oldukça net: Yapay zekâyla hazırlanmış ve kendi görüntüsünün kullanıldığı içerikleri görmek istemiyor.

Özellikle bu tarz videoların doğrudan telefonuna gönderilmesi sanatçının tepkisini daha da artırmış görünüyor. Tilbe’nin çıkışı yapay zekâ ile üretilen içeriklerin kişilerin izni ve isteği dışında kullanılmasına dair tartışmaları da yeniden gündeme getirdi.