İstanbul Sarıyer’de ormanlık alanda dolaştığı belirtilen dişi aslan paniğe neden olurken Avatar Atakan’ın sosyal medya paylaşımı da gündeme bomba gibi düştü. Aslanı arama çalışmaları sürerken Atakan, hayvanın bulunduğu noktaya yakın olduğunu belirten bir paylaşım yaptı. Üstelik eşiyle yaptığı yazışmaları da paylaşınca ortaya çıkan diyalog sosyal medyada dikkat çekti.

Sarıyer’de Aslan İçin Seferberlik Başlatıldı

22 Kasım akşamı saat 18.00 sıralarında Sarıyer Uskumruköy’de güvenlik kameralarına bir dişi aslan yansıdı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından bölgede ekipler alarma geçti. Jandarma, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri ile belediye görevlileri termal kameralar ve dronlarla ormanlık alanda arama çalışması başlattı.

Aslanın yeri bir ara tespit edilse de hayvana gönderilen uyutucu iğnenin isabet etmediği ve ardından yeniden gözden kaybolduğu aktarıldı. Mahalle muhtarı Şeyda Üst, aslanın bir evde beslenirken kaçmış olabileceğini öne sürerken hayvanın sahibine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Avatar Atakan’dan “150-200 Metre” Paylaşımı

Tam da arama çalışmaları devam ederken Survivor 2016 şampiyonu Avatar Atakan, Instagram hikâyesinde bir aslan fotoğrafı paylaştı. Fotoğrafın üzerine “Şu an aramızda 150-200 m var” yazması takipçilerinin dikkatini çekti. Aslanın yakınında olduğunu belirten paylaşım kısa sürede sosyal medyada konuşulmaya başladı.

Eşiyle Yazışması Gülümsetti

Atakan’ın eşiyle yaptığı mesajlaşmayı da paylaşması olayın en çok konuşulan kısmı oldu. Atakan, “Oha burda karşımızda” derken eşinden “Evet çok tehlikeli, camı kırmaz dimi” yanıtı geldi.

Atakan ise “Ne bileyim aşkım, sanki her gün kapımıza aslan geliyor, içeri girerse kendimi yem ederim, karnı doyunca size dokunmaz herhalde” diyerek durumu espriye vurdu.

Aslan henüz yakalanamazken bölgedeki arama çalışmaları devam ediyor. Paylaşım ise sosyal medyada hem şaşkınlık hem de kahkaha yarattı.