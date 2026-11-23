Kanal D’nin Emmy heyecanı yaşayan dizisi Uzak Şehir’in bu akşamki bölümünden ön izleme yayınlandı. Bölüme saatler kala paylaşılan tanıtımda, hamileliğinden dolayı aşeren Alya, gece yarısı buzdolabının önünde Cihan’a yakalandı.

Yangın Sonrası Otelde Gece Yarısı Üzüm Sürprizi

Yaşanan yangın felaketinin ardından Cihan otelde Alya ve Deniz’in yanında kaldı. Hamileliğinden dolayı gece yarısı aşeren Alya, buzdolabından üzüm yerken Cihan’a yakalandı. Cihan’ın şüphelenmemesi için üzümün dumanın etkisini azaltmaya faydası olduğunu söyleyen Alya’nın halleri izleyenleri gülümsetirken yeni bölüme dair merakı artırdı.

Uzak Şehir Yeni Bölümüyle Bu Akşam Saat 20.00'de Kanal D'de

AyNA Yapım imzalı Uzak Şehir, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de izleyicisiyle buluşacak.