Yapımını BKM’nin üstlendiği, Show TV ekranlarının sevilen programı ‘Güldür Güldür Show’, 453’üncü bölümüyle cumartesi akşamı izleyicilerle buluşuyor. On dördüncü sezonunda kahkaha dolu skeçleriyle ekrana gelen program, bu hafta spor dünyasının başarılı isimlerini ağırladığı özel bölümüyle ekrana geliyor.

Spor Dünyasının Yıldız İsimleri Özel Bölümde Bir Araya Geliyor

Spor dünyasının başarılı isimleri, ‘Güldür Güldür Show’un özel bölümünde bir araya geliyor. Türk tenisinin başarılı ismi Çağla Büyükakçay, milli voleybolcular Simge Aköz, Elif Şahin, Ezel Balık, Dilay Özdemir, Karmen Aksoy ve Selin Adalı, kick boksçu Mücahit Kulak, sağlıklı yaşam ve pilates alanındaki çalışmalarıyla tanınan Ebru Şallı, ritmik jimnastikçiler İrem Aydoğan ve Gizem Naz Aydoğan, olimpiyat madalyalı milli atıcı Yusuf Dikeç, milli jimnastikçiler İbrahim Çolak ve Ahmet Önder, futbolcu Ezgi Çağlar ile spor yorumcuları Ali Ece ve Erman Yaşar’ın bir araya geldiği özel bölüm, sporun farklı branşlarından yıldızları ‘Güldür Güldür Show’da buluşturuyor.

Ali Sunal’ın moderasyonuyla ekrana gelen ‘Güldür Güldür Show’da Onur Buldu, Doğa Rutkay, Uğur Bilgin, Ecem Erkek, Meltem Yılmazkaya, Erdem Yener, Aylin Kontente, Mahir İpek, Aziz Aslan, Açelya Topaloğlu, Toygan Avanoğlu, Özgün Aydın, Özgün Bayraktar, Berkay Tulumbacı, Nebi Tolga Yılmaz, Helin Elif Balcı, Sergen Özdemir ve Demet Taşkıran yer alıyor.

‘Güldür Güldür Show’, spor özel bölümüyle cumartesi saat 20.00’de Show TV’de!