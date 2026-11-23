Bozdağ Film TRT 1 ekranları için hazırladığı yeni dizisinin adını değiştirdi. İlk duyurulduğu dönemde Yörük Kızı başlığıyla gündeme gelen proje televizyon izleyicisinin karşısına Güneş'li Günler adıyla çıkacak.

Hikaye üniversite sınavında Türkiye birincisi olan Güneş'in ailesiyle birlikte İstanbul'a taşınmasıyla altüst olan düzenlerini merkezine alıyor. Aylardır süren ön hazırlık süreci artık tamamlandı. Geçtiğimiz günlerde bir araya gelen ekip ilk okuma provasını da yaparak çekim aşamasına geçti.

Başrollerde Mina Demirtaş, Olgun Şimşek ve Genco Özak Var

Okuma masasından sızan ilk bilgilerle birlikte ana kadrodaki rol dağılımı da kesinleşti. Genç kuşak oyunculardan Mina Demirtaş dizinin merkezindeki Güneş rolüyle kamera karşısına geçecek. Baba Yaşar'ı ise usta isim Olgun Şimşek oynayacak. Ailenin ağabeyi Ferhat için yapımcılar Genco Özak ile anlaştı. İlk buluşmadan basına yansıyan fotoğraflar yapımın henüz çekimleri başlamadan sosyal medyada konuşulmasını sağladı.

Ceylan Rolünde Son Dakika Değişikliği

Ekibin bir araya geldiği o gün kulislerde ufak bir kadro revizyonu da yaşandı. Senaryoda evin en küçük üyesi olarak yer alan Ceylan için daha önce düşünülen isim değişti. Yapım şirketi bu rolü çocuk oyuncu Nisan Ulali'ye emanet etmeye karar verdi.

Alıştıkları yaşam biçimini geride bırakıp büyükşehre tutunmaya çalışan bir Yörük ailesinin öyküsünü anlatan Güneş'li Günler teknik hazırlıkların bitmesinin ardından bu hafta içinde sete çıkıyor.