Başarılı oyunculuğu ve sosyal sorumluluk çalışmalarıyla bilinen Meryem Uzerli 2012 yılından bu yana gönülden destek verdiği Koruncuk Vakfı çatısı altındaki kız çocuklarıyla Koruncukköy'de yeniden bir araya geldi. Uzun yıllardır sürdürdüğü bu anlamlı bağ kapsamında çocuklarla yakından ilgilenen Meryem Uzerli onlarla sohbet edip heyecanlarına ortak olarak samimi ve neşe dolu anlar yaşadı.

Çocuklarla Oyunlar Oynadı ve Çalışmalarını İnceledi

Koruncukköy ziyareti boyunca kız çocuklarıyla vakit geçiren güzel oyuncu onların hazırladığı çalışmaları büyük bir ilgiyle inceledi. Ziyaret sırasında düzenlenen oyunlara da katılan Uzerli çocuklarla bol bol sohbet etti.

2012 Yılından Bu Yana Süren Gönül Bağı

Meryem Uzerli 2012 yılından beri Koruncuk Vakfı'na verdiği destekle dikkat çekiyor. Kız çocuklarının eğitim ve yaşam koşullarına katkı sunan bu uzun soluklu iş birliğini sürdüren Meryem Uzerli Koruncukköy buluşmasıyla çocukların hayatına dokunmanın değerini bir kez daha gözler önüne serdi.