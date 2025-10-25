Yıldız Tilbe’den Sert Çıkış: “Yasaklıyorum!”

Sorulan Soru Yıldız Tilbe’yi Öfkelendirdi

Yoğun konser temposuna devam eden Yıldız Tilbe, hem çarpıcı açıklamaları hem de sahnedeki enerjisiyle dikkat çekmeyi sürdürüyor. Ancak ünlü sanatçı, son konserinden sonra yöneltilen bir soruya verdiği yanıtla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kendisine, “Hayatınızın film olmasını ister misiniz?” şeklinde bir soru yöneltildi. Yıldız Tilbe, soruyu duyduğu anda net ve sert bir cevap verdi:

“Asla böyle bir şey istemiyorum. Beni yaşarken anlamadılar, öldükten sonra hiç kimse anlatamaz.”

Ünlü sanatçı, sözlerinin ardından “Buradan da yasaklıyorum” diyerek hayatının film, dizi veya belgesel projelerine konu edilmesine kesin bir şekilde karşı çıktığını belirtti. Yıldız Tilbe, kendi yaşamının dışarıdan yorumlanmasını istemediğini açık bir dille ifade etti.

Parfüm Kokusu Nedeniyle Sahneyi Terk Etmek Zorunda Kaldı

Konser sırasında Yıldız Tilbe, giydiği kıyafet ve üzerine sıktığı parfüm nedeniyle zor anlar yaşadı. Kokunun yoğunluğu sebebiyle sahnede fenalaşan sanatçı kısa süreli bir mola verdi. Kıyafetini değiştirdikten sonra tekrar sahneye dönen Tilbe, yaşanan durumu şu sözlerle anlattı:

“Parfüm sıktım, bayılacaktım. Elbisemi değiştirdim ama kokudan kurtulamadım. Kavun, şeftali, salatalık gibi bir koku vardı. Çok fenalaştım.”

Bu durum, daha sonra Parfüm Krizi olarak sosyal medyada gündem oldu.

Tansiyon Hastalığıyla Mücadele Ettiğini Açıkladı

Bir başka konserinde yine rahatsızlanan Yıldız Tilbe, sahnede dil altı hapı almak zorunda kaldı. Kendini iyi hissetmesine rağmen konuşmakta ve performansını sürdürmekte zorlandığını ifade etti. Doktor kontrolüne giden sanatçıya Tansiyon Hastalığı teşhisi konuldu. Doktoru ona pilates ve yoga önerirken, yaş almayla birlikte kaslarında kısalma olduğunu söyledi.

“59 yaşındayım. Tansiyon hastalığı gerçekten çok zor. Bu hastalıkla mücadele eden herkese şifa diliyorum.” diyerek sahneye olan sevgisini bırakmayacağını da vurguladı.

Yüzündeki İzler Hayranları Endişelendirdi

Son olarak Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından yüzünde çizikler ve yaraların göründüğü bir fotoğraf paylaştı. Paylaşım büyük merak uyandırdı. Hayranları ünlü sanatçıya geçmiş olsun mesajları gönderirken, izlerin nedeni hakkında açıklama yapılmadı.