Yıldız Tilbe tatile çıktı!

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, önceki gün kırmızı bikinisiyle Çeşme'de tatil yaparken görüntülendi. Sıkı konser programına kısa bir ara veren Tilbe, işletme sahibi dostu Burak Kılıç ile deniz keyfi yaptı.

Konserlerinin yoğun temposundan kısa bir mola veren Yıldız Tilbe, Çeşme'de tatilin tadını çıkarıyor. Ünlü sanatçı, önceki gün işletmeci arkadaşıyla birlikte özel bir plaja gitti. Kırmızı bikinisiyle dikkat çeken Tilbe, denize girip serinledi.

Su içerisinde işletme sahibi dostuyla uzunca bir süre sohbet eden sanatçı, daha sonra şezlonguna uzandı. Kalan vaktini arkadaşıyla tavla oynayarak geçiren Tilbe, dinlenme anlarının tadını çıkardı.