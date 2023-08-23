Advert

Yıldız Tilbe tatile çıktı!

Çeşme’de tatil yapan Yıldız Tilbe kırmızı bikinisiyle önceki gün objektife takıldı. Ünlü sanatçı işletmeci dostu Burak Kılıç ile birlikte deniz keyfi yaptı.

Yıldız Tilbe tatile çıktı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-08-2023 11:16

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, önceki gün kırmızı bikinisiyle Çeşme'de tatil yaparken görüntülendi. Sıkı konser programına kısa bir ara veren Tilbe, işletme sahibi dostu Burak Kılıç ile deniz keyfi yaptı.

Konserlerinin yoğun temposundan kısa bir mola veren Yıldız Tilbe, Çeşme'de tatilin tadını çıkarıyor. Ünlü sanatçı, önceki gün işletmeci arkadaşıyla birlikte özel bir plaja gitti. Kırmızı bikinisiyle dikkat çeken Tilbe, denize girip serinledi.

Su içerisinde işletme sahibi dostuyla uzunca bir süre sohbet eden sanatçı, daha sonra şezlonguna uzandı. Kalan vaktini arkadaşıyla tavla oynayarak geçiren Tilbe, dinlenme anlarının tadını çıkardı.

Benzer Haberler
Nesrin Cavadzade'nin spor sonrası pozuna beğeni yağdı Nesrin Cavadzade'nin spor sonrası pozuna beğeni yağdı
Burak Özçivit gecce gezmesinde! Burak Özçivit gecce gezmesinde!
Cansel Elçin: Bugün birbirimizden uzağız ama kalplerimiz bir Cansel Elçin: Bugün birbirimizden uzağız ama kalplerimiz bir
Defne Samyeli bikiniyle kamera karşısına geçti! Defne Samyeli bikiniyle kamera karşısına geçti!
Aslı Enver'in havuz keyfi Aslı Enver'in havuz keyfi
Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı aşklarını ilan etti Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı aşklarını ilan etti
ÇOK OKUNANLAR
14 milyon emekli için yeni karar ajanslara flaş olarak yansıdı! Bankadan maaş alan emeklilere ödemeler olacak!
  • 19-08-2023 09:38

14 milyon emekli için yeni karar ajanslara flaş olarak yansıdı! Bankadan maaş alan emeklilere ödemeler olacak!

Daha ucuzu Şam'da kayısı! Hyundai'den peynir ekmek gibi sattıracak fiyat listesi ve o model açıklandı!
  • 18-08-2023 09:47

Daha ucuzu Şam'da kayısı! Hyundai'den peynir ekmek gibi sattıracak fiyat listesi ve o model açıklandı!

O tarihten önce PTT'ye gidene ŞOK Sürpriz! Bakanlık 15.000 TL Ödeyecek
  • 23-08-2023 10:05

O tarihten önce PTT'ye gidene ŞOK Sürpriz! Bakanlık 15.000 TL Ödeyecek

Taylor Swift'in Hayatı Ders Oluyor
  • 20-08-2023 12:35

Taylor Swift'in Hayatı Ders Oluyor

15.000-25.000-35.000-45.000-85.000 bin TL ödeme: TC kimlik sorgulaması sonrasında “Onay” alın!
  • 18-08-2023 08:55

15.000-25.000-35.000-45.000-85.000 bin TL ödeme: TC kimlik sorgulaması sonrasında “Onay” alın!