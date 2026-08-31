Yıldız Tilbe Başlattı 200 Bin Kişi Marşa Böyle Eşlik Etti!

30 Ağustos Zafer Bayramı, Gaziosmanpaşa’da oldukça coşkulu bir geceyle kutlandı. Kutlamaların sahnesinde bu kez Yıldız Tilbe vardı. Sevilen şarkılarını seslendiren sanatçı, meydanı dolduran kalabalığa unutulmaz bir gece yaşattı.

Ancak gecenin en akılda kalan anı, Tilbe’nin şarkılarından biri değil, İstiklal Marşı’nı başlattığı o an oldu. Sanatçının çağrısıyla birlikte meydan adeta tek ses oldu.

Tilbe’den Anlamlı Konuşma

Konser sırasında İstiklal Marşı öncesinde sahneye çıkan Yıldız Tilbe, 30 Ağustos’un anlamına dikkat çeken kısa ama duygu yüklü bir konuşma yaptı.

Tilbe, konuşmasında Zafer Bayramı’nı ve şehitleri anarak, “Vatanımız için. Ölülerimiz, yaşayanlarımız, bugünümüz, yarınımız için” sözlerini kullandı.

Ardından İstiklal Marşı’nı okumaya başlayan sanatçıya meydandaki binlerce kişi de katıldı.

Meydan Hep Birlikte Söyledi

İlk mısraların duyulmasıyla birlikte kalabalık hep bir ağızdan marşa eşlik etmeye başladı. Gaziosmanpaşa’da 200 bini aşkın kişinin aynı anda İstiklal Marşı’nı söylemesi, gecenin en dikkat çeken görüntülerinden birini oluşturdu.

Meydandaki kalabalığın oluşturduğu görüntü, konserin havasını da bir anda değiştirdi. Müzik dolu gecede bu kez herkes aynı sözlerde buluştu.

Zafer Bayramı’na Damga Vurdu

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikte Yıldız Tilbe, sevilen şarkılarını da seslendirdi.

Konser boyunca meydanı dolduran kalabalık Tilbe’nin parçalarına eşlik ederken, gecenin finaline damga vuran an ise hep birlikte söylenen İstiklal Marşı oldu.

Yıldız Tilbe’nin sahneden yaptığı çağrının ardından 200 bini aşkın kişinin tek bir ağızdan marşa eşlik etmesi, kutlamaların en duygu dolu anlarından biri olarak hafızalara kazındı.