Yıldız Tilbe Başlattı 200 Bin Kişi Marşa Böyle Eşlik Etti!

Yıldız Tilbe’nin 30 Ağustos konserinde başlattığı İstiklal Marşı’na Gaziosmanpaşa’da 200 bini aşkın kişi hep bir ağızdan eşlik etti.

Yıldız Tilbe Başlattı 200 Bin Kişi Marşa Böyle Eşlik Etti!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 31-08-2026 12:37

30 Ağustos Zafer Bayramı, Gaziosmanpaşa’da oldukça coşkulu bir geceyle kutlandı. Kutlamaların sahnesinde bu kez Yıldız Tilbe vardı. Sevilen şarkılarını seslendiren sanatçı, meydanı dolduran kalabalığa unutulmaz bir gece yaşattı.

Ancak gecenin en akılda kalan anı, Tilbe’nin şarkılarından biri değil, İstiklal Marşı’nı başlattığı o an oldu. Sanatçının çağrısıyla birlikte meydan adeta tek ses oldu.

Tilbe’den Anlamlı Konuşma

Konser sırasında İstiklal Marşı öncesinde sahneye çıkan Yıldız Tilbe, 30 Ağustos’un anlamına dikkat çeken kısa ama duygu yüklü bir konuşma yaptı.

Tilbe, konuşmasında Zafer Bayramı’nı ve şehitleri anarak, “Vatanımız için. Ölülerimiz, yaşayanlarımız, bugünümüz, yarınımız için” sözlerini kullandı.

Ardından İstiklal Marşı’nı okumaya başlayan sanatçıya meydandaki binlerce kişi de katıldı.

Meydan Hep Birlikte Söyledi

İlk mısraların duyulmasıyla birlikte kalabalık hep bir ağızdan marşa eşlik etmeye başladı. Gaziosmanpaşa’da 200 bini aşkın kişinin aynı anda İstiklal Marşı’nı söylemesi, gecenin en dikkat çeken görüntülerinden birini oluşturdu.

Meydandaki kalabalığın oluşturduğu görüntü, konserin havasını da bir anda değiştirdi. Müzik dolu gecede bu kez herkes aynı sözlerde buluştu.

Zafer Bayramı’na Damga Vurdu

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikte Yıldız Tilbe, sevilen şarkılarını da seslendirdi.

Konser boyunca meydanı dolduran kalabalık Tilbe’nin parçalarına eşlik ederken, gecenin finaline damga vuran an ise hep birlikte söylenen İstiklal Marşı oldu.

Yıldız Tilbe’nin sahneden yaptığı çağrının ardından 200 bini aşkın kişinin tek bir ağızdan marşa eşlik etmesi, kutlamaların en duygu dolu anlarından biri olarak hafızalara kazındı.

Benzer Haberler
Gülper Özdemir Spor Salonunu Salladı! O Hareketler Çok Konuşuldu Gülper Özdemir Spor Salonunu Salladı! O Hareketler Çok Konuşuldu
Daha 17’de Yer Yerinden Oynadı! Deniz Büyük Sırrı Çözdü Daha 17’de Yer Yerinden Oynadı! Deniz Büyük Sırrı Çözdü
Nilperi Şahinkaya’dan Kahreden İtiraf! “İnsan Nasıl Devam Ediyor?” Nilperi Şahinkaya’dan Kahreden İtiraf! “İnsan Nasıl Devam Ediyor?”
Murat Boz’dan Gizemli Paylaşım! Seda Sayan Hemen Devreye Girdi Murat Boz’dan Gizemli Paylaşım! Seda Sayan Hemen Devreye Girdi
Ozan Güven’den Üçlü Kutlama! Cem Yılmaz Detayı Gündem Oldu Ozan Güven’den Üçlü Kutlama! Cem Yılmaz Detayı Gündem Oldu
Atiye Dördüncü Kez Anne Oldu! Kızına Verdiği İsim Şaşırttı Atiye Dördüncü Kez Anne Oldu! Kızına Verdiği İsim Şaşırttı
ÇOK OKUNANLAR
Metal Kaşıklar Vücuduna Yapıştı! Pelin Akil'den Şaşkınlık Yaratan Sosyal Medya Paylaşımı
  • 28-08-2026 10:36

Metal Kaşıklar Vücuduna Yapıştı! Pelin Akil'den Şaşkınlık Yaratan Sosyal Medya Paylaşımı

Zindandan Tahta Uzanan Bir Efsane! Aşk ve Taht'ın Yeni Tanıtımı Yayınlandı
  • 29-08-2026 13:30

Zindandan Tahta Uzanan Bir Efsane! Aşk ve Taht'ın Yeni Tanıtımı Yayınlandı

Devrim Özkan'dan Ege Sularında Tekne Şov! Tatil Pozları Sosyal Medyayı Salladı
  • 27-08-2026 08:59

Devrim Özkan'dan Ege Sularında Tekne Şov! Tatil Pozları Sosyal Medyayı Salladı

Kubat'tan Unutulmayacak Yorum! Teoman'ın İki Çocuk Şarkısını Seslendirdi
  • 29-08-2026 12:58

Kubat'tan Unutulmayacak Yorum! Teoman'ın İki Çocuk Şarkısını Seslendirdi

Demet Evgar Sahneye Dönüyor! Afife 25 Eylül'de Sezonu Açıyor!
  • 25-08-2026 13:42

Demet Evgar Sahneye Dönüyor! Afife 25 Eylül'de Sezonu Açıyor!