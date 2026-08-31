Sıla’dan Zafer Bayramı’na Beyaz Dokunuş! Gözler Ona Çevrildi

Sıla 30 Ağustos Zafer Bayramı için KKTC’de sahne aldı. Özel repertuvarıyla hayranlarını coşturan sanatçı beyaz kostümüyle de gecenin dikkat çeken ismi oldu.

Sıla’dan Zafer Bayramı’na Beyaz Dokunuş! Gözler Ona Çevrildi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 31-08-2026 13:52

Sıla, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde sahne aldı. Bayram coşkusunun yaşandığı gecede sevenleriyle buluşan ünlü şarkıcı hem şarkılarıyla hem sahne tarzıyla dikkat çekti.

Konser için beyaz bir kostüm tercih eden Sıla gecenin ruhuna uygun özel bir repertuvar hazırladı. Şarkıcı, sevilen parçalarını bu kez Zafer Bayramı’nın coşkusunu paylaşan kalabalıkla birlikte seslendirdi.

Sahneye Beyaz Kostümle Çıktı

Sıla’nın gecede tercih ettiği beyaz kostüm, konserin en dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu. Sade ama şık görünümüyle sahnede yerini alan sanatçı performansı boyunca enerjisini hiç düşürmedi.

Bayram için hazırladığı özel repertuvarla dinleyicilerinin karşısına çıkan Sıla, sevilen şarkılarını peş peşe seslendirdi. Alanı dolduran hayranları da sanatçıya hep bir ağızdan eşlik etti.

Şarkılarıyla Bayram Coşkusuna Ortak Oldu

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle düzenlenen gecede müzik kadar bayram havası da ön plandaydı. Sıla, sahneden söylediği şarkılarla bu özel gecenin coşkusuna ortak oldu.

Dinleyiciler, sanatçının sevilen parçalarına eşlik ederken ortaya renkli ve keyifli görüntüler çıktı. Konser boyunca Sıla ile hayranları arasında sıcak bir atmosfer oluştu.

Ünlü şarkıcının bayram için hazırladığı repertuvar da geceye ayrı bir hava kattı. Sıla, sahnedeki performansıyla dinleyicilerine unutulmaz bir akşam yaşatmaya çalıştı.

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