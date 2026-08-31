Nergis Öztürk’ten Haysiyet İçin Olay Sözler: “Yeşilçam Tadında”

Kanal D’nin yeni dizisi Haysiyet, daha ekrana gelmeden merak uyandırmaya başladı. Dizide Nimet karakterini canlandıran Nergis Öztürk de proje hakkında ilk kez konuştu. Çekimleri Balat’ta devam eden yapımı anlatan oyuncu, dizinin içinde birbirinden farklı birçok hikâye olduğunu söyledi.

Öztürk’e göre Haysiyet, izleyiciye sadece tek bir hikâye anlatmayacak. Oyuncu, projeyi “Yeşilçam tadında çok katmanlı bir dizi” sözleriyle tanımlıyor.

Nimet Güçlü Ama Yaraları da Var

Nergis Öztürk’ün canlandırdığı Nimet, Karlıova Ailesi’nin annesi. Sadık Karlıova’nın, yani Kerem Alışık’ın eşini oynayan Öztürk, karakterinin evin bütün yükünü sırtlayan güçlü bir kadın olduğunu anlattı.

Nimet, ailesini bir arada tutmak için elinden geleni yapan, fedakâr ve güçlü bir Anadolu kadını. Ama onu sadece güçlü tarafıyla görmek de mümkün değil. Onun da zaafları, acıları ve hayat boyunca vermek zorunda kaldığı sınavları var.

Hikâye ilerledikçe izleyici, Nimet’in hem mutlu olduğu hem de zorlandığı anlara yakından tanıklık edecek.

Ailenin Temelinde Dürüstlük Var

Nimet ve Karlıova Ailesi için en önemli değerlerden biri dürüstlük. Öztürk, ailenin Sadık’la birlikte doğruluk ve dürüstlük üzerine kurulduğunu söylüyor.

Fakat işler ilerledikçe bu değerlerin ciddi sınavlardan geçeceğinin de sinyalini veriyor. Yani aile içinde dengeler değiştikçe, karakterlerin bildiğimiz yönleri de farklılaşacak.

Set Ekibi Şimdiden Kaynaştı

Dizinin oyuncu kadrosunun yanı sıra kamera arkasındaki uyum da dikkat çekiyor. Öztürk, yönetmen Eda Teksöz’le çekimler başlamadan önce uzun bir hazırlık süreci geçirdiklerini söyledi.

Birebir ve toplu çalışmalar sayesinde ekip birbirini daha yakından tanımış. Öztürk’e göre bu hazırlık, sete ve oyuncuların enerjisine de olumlu şekilde yansıyor.

8 Eylül’de Ekranda

Süreç Film imzalı Haysiyet’in yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu üstleniyor. Yönetmen koltuğunda Eda Teksöz’ün oturduğu dizide Kerem Alışık, Doğukan Güngör, Reha Özcan ve Nergis Öztürk’ün yanı sıra çok sayıda oyuncu yer alıyor.

Haysiyet, 8 Eylül Salı günü Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.