Filiz Teyze’den Oktay Kaynarca’ya Olay Sözler! “Senden Kaynaklanıyor”

Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının son bölümünde stüdyoyu kahkahaya boğan anlar yaşandı. Kahramanmaraş’tan yarışmaya katılan Filiz Kelekçi samimi tavırlarıyla kısa sürede herkesin ilgisini çekti. Ancak yarışmadan çok Oktay Kaynarca’yla yaptığı sohbet gündeme damga vurdu.

40 yıllık evli üç çocuk ve beş torun sahibi olan Filiz Teyze sunucu Oktay Kaynarca’nın evli olmadığını öğrenince lafını hiç sakınmadı.

“Ee Niye Evlenmedin?”

Kaynarca’nın bekâr olduğunu öğrenen Filiz Kelekçi hiç düşünmeden “Ee niye evlenmedin?” diye sordu. Bununla da yetinmeyen Filiz Teyze ünlü sunucunun yakışıklılığına da gönderme yaptı.

“Senin gibi yakışıklı, gözleri boncuk gibi adama hiçbir avrat aşık olmadı mı?” diye soran Kelekçi, ardından işi daha da tatlı bir şekilde bağladı: “Ama senden kaynaklanıyor, haberin var mı?” Oktay Kaynarca ise bu sözlere kahkahayla karşılık verdi ve “Aynısını annem de söylüyor” diyerek sohbeti daha da eğlenceli hale getirdi.

“Çatık Kaşlı Olmasan…”

Filiz Teyze’nin Kaynarca’ya takılmaları bununla da bitmedi. Ünlü sunucunun televizyondaki sert görüntüsünü de diline dolayan Kelekçi “Çatık kaşlı olmasan televizyonda astığım astık, kestiğim kestik diyin” diyerek stüdyodakileri güldürdü.

Kurtlar Vadisi’ndeki sert karakterlerini de hatırlatan Filiz Teyze dizideki sahneler üzerinden Kaynarca’ya takıldı. Kaynarca ise gülerek bunların senaryo gereği olduğunu ve kötü karakterleri canlandırdıklarını anlattı.

50 Bin Liralık Soruda Çekildi

Renkli sohbetin ardından yarışmaya devam eden Filiz Kelekçi 50 bin TL’lik soruya kadar geldi. “Ay Vadisi” romanının hangi yazara ait olduğu sorusunda yarı yarıya jokerini kullandı.

Jack London ve Jean-Jacques Rousseau seçenekleri kalınca kararsız kalan Filiz Teyze riske girmeyip yarışmadan çekildi ve 30 bin TL kazandı. Çekildikten sonra “Jack London” diyen Kelekçi doğru cevabı söylediğini öğrenince “Geri baştan alamazmıyık?” diyerek herkesi bir kez daha güldürdü.