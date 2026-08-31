Poizi Konserinde Kavga Çıktı! Tekme ve Yumruklar Havada Uçuştu

İstanbul Beyoğlu’nda rapçi Poizi’nin konseri sırasında gece bir anda karıştı. Konseri izlemek için Kasımpaşa Kızılay Meydanı’na gelenler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, yerini tekme ve yumrukların havada uçuştuğu bir kavgaya bıraktı.

Yaşanan arbede sırasında polis ve özel güvenlik ekipleri hemen devreye girdi. Kavga anları ise çevrede bulunan kişilerin cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Tartışma Bir Anda Kavgaya Dönüştü

Olay, 29 Ağustos Cumartesi akşamı Kasımpaşa Kızılay Meydanı’nda yaşandı. Saat 21.00’de başlayan Poizi konseri için alanda çok sayıda kişi bulunuyordu.

Konser devam ederken kalabalığın arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. İlk başta sözlü olarak başlayan gerilim, kısa sürede kontrolden çıktı.

Tarafların birbirlerine saldırmaya başlamasıyla konser alanında bir anda hareketlilik yaşandı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga, çevredeki kişilerin de dikkatini çekti.

Polis ve Güvenlik Hemen Müdahale Etti

Kavganın büyümesi üzerine polis ekipleri ve özel güvenlik görevlileri olay yerine müdahale etti. Ekiplerin araya girmesiyle kavga eden taraflar birbirinden ayrıldı.

Müdahalenin ardından alandaki gerginliğin yatıştırılmaya çalışıldığı öğrenildi. Kavganın neden çıktığıyla ilgili ise henüz net bir bilgi paylaşılmadı.

Kavga Anları Kameralara Yansıdı

Konser sırasında yaşananlar, çevredeki bazı kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde kalabalığın ortasında tarafların birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı görülüyor.

Kayıtlarda ayrıca polis ve özel güvenlik ekiplerinin kavgayı durdurmak için araya girdiği anlar da yer alıyor.

Poizi’nin sahne aldığı gecede yaşanan bu kavga, konserin müzikten çok olaylı görüntülerle gündeme gelmesine neden oldu.