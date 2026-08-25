Demet Evgar Sahneye Dönüyor! Afife 25 Eylül'de Sezonu Açıyor!

Türk tiyatro tarihinin en cesur ve simge isimlerinden Afife Jale'nin hayatını ve sahnede var olma mücadelesini konu alan dev prodüksiyon Afife yeni sezonda da tiyatroseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Afife Tiyatro ve Zorlu PSM ortak yapımı olan proje tasarımını Serdar Biliş ve Demet Evgar'ın üstlendiği ödüllü oyun 25 Eylül akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde perde açarak yeni sezonun ilk temsilini gerçekleştirecek.

Yıldız Kadro Ve Sezen Aksu İmzalı Özel Şarkı

İki sezon boyunca kapalı gişe oynayarak tiyatro dünyasında büyük ses getiren ve 27. Afife Tiyatro Ödülleri'nde Haldun Dormen Özel Ödülü'ne layık görülen yapım sahnede adeta bir yıldızlar geçidi sunuyor. Yönetmenliğini Serdar Biliş'in üstlendiği oyunda başrolü üstlenen Demet Evgar'a, Tilbe Saran, Necip Memili, Bora Akkaş, İdil Sivritepe, Bedir Bedir ve Atılgan Gümüş gibi usta ve başarılı isimler eşlik ediyor.

Müzikleri Tuluğ Tırpan tarafından bestelenen ve canlı orkestra performansıyla sahnelenen oyunun en büyük sürprizlerinden biri ise minik serçe Sezen Aksu'nun bu özel proje için kaleme aldığı şarkı oluyor.

İşgal Altındaki İstanbul'da Başkaldırı Ve Direniş Hikayesi

İşgal altındaki İstanbul'da çok kültürlü bir tiyatro kumpanyasının sahne arkasında geçen oyun kadının sahneye çıkmasına engel olan muhafazakar düzene karşı tarihi bir başkaldırıyı anlatıyor. Afife Jale'nin tutkusu ve cesaretiyle şekillenen yapım izleyicileri geçmiş ile bugün arasında derin bir yolculuğa çıkarıyor.

Sanat dünyasında yankı uyandırmaya devam eden Afife 25 Eylül'den itibaren sezon boyunca Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde izleyiciyle buluşmayı sürdürecek.