Şevket Çoruh’un Kızı Nişanlandı! Yüzüğü Bakın Kim Taktı

Şevket Çoruh ile Günay Karacaoğlu bu kez kızları Gülenay Çoruh’un mutluluğuyla gündeme geldi. Ünlü oyuncuların 1997 doğumlu kızları Gülenay, bir süredir birlikte olduğu Batuhan ile nişanlandı. Çiftin bu özel günü, aile ve yakın dostların katıldığı samimi bir törenle kutlandı.

Gülenay Çoruh’un nişan yüzüklerini ise Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Müjdat Gezen taktı. Böylece aile için oldukça özel olan geceye sanat dünyasından da anlamlı bir dokunuş geldi.

Nişan Töreni İstanbul’da Yapıldı

Gülenay Çoruh ile Batuhan’ın nişan töreni, oyuncu İlker Ayrık’ın İstanbul’daki çiftliğinde gerçekleştirildi. Oldukça samimi bir ortamda yapılan kutlamaya çiftin aileleri ve yakın arkadaşları katıldı.

Gecede Çoruh ailesinin mutluluğuna ortak olan isimler arasında sanat dünyasından tanıdık yüzler de vardı. Aile ve dostların bir araya geldiği törende genç çiftin heyecanı ve mutluluğu dikkat çekti.

Yüzükleri Müjdat Gezen Taktı

Gecenin en anlamlı anlarından biri ise nişan yüzüklerinin takıldığı sırada yaşandı. Gülenay Çoruh ile Batuhan’ın yüzüklerini, ailenin de yakından tanıdığı usta sanatçı Müjdat Gezen taktı.

Böylece genç çiftin evlilik yolundaki ilk önemli adımlarından biri, sanat dünyasının sevilen isimlerinin de bulunduğu güzel bir gecede atılmış oldu.

Çoruh Ailesinde Çifte Mutluluk

Şevket Çoruh ve Günay Karacaoğlu, 1993 ile 2004 yılları arasında evli kalmıştı. Bu evlilikten dünyaya gelen Gülenay Çoruh’un nişanlanması, yıllar sonra aile için yine özel bir mutluluk yaşattı.

Yakın dostların da katıldığı törende herkes genç çifti tebrik ederken, geceden geriye sıcak ve neşeli anlar kaldı. Gülenay ve Batuhan’ın nişanıyla birlikte Çoruh ailesinde düğün hazırlıkları için de ilk adım atılmış oldu.