Özcan Deniz’den Erkeklere Şaşırtan Çağrı: “Kendinizi Sıkmayın!”

Özcan Deniz, Kıbrıs’ta verdiği konserle sevenlerine keyifli bir gece yaşattı. Sahne performansının yanı sıra konser sırasında yaptığı esprili konuşmalarla da dikkat çeken sanatçı özellikle salondaki erkeklere verdiği tavsiyeyle herkesi güldürdü.

Deniz, erkeklerin kendilerini fazla kasmaması gerektiğini söylerken eğlenmenin de hayatın önemli parçalarından biri olduğunu hatırlattı.

“Gevşeyin Salın Kendinizi”

Konser sırasında erkek dinleyicilere seslenen Özcan Deniz onları gecenin tadını çıkarmaya davet etti. Sanatçı “Gevşeyin, salın kendinizi” diyerek erkeklere oldukça samimi bir çağrıda bulundu.

Deniz, gecenin sonunda kimsenin kendilerini “Bugün çok efendiydin” diye ödüllendirmeyeceğini söyleyerek salondakileri biraz daha rahat olmaya çağırdı. Sözleriyle dinleyicileri güldüren sanatçı asıl önemli olanın eğlenmek ve o anın keyfini çıkarmak olduğunu vurguladı.

“Eğlenmek Bir Tedavi Biçimidir”

Özcan Deniz’in konuşmasında en dikkat çeken noktalardan biri de eğlenmeye yüklediği anlam oldu. Ünlü sanatçı eğlenmenin adeta bir tedavi yöntemi olduğunu söyledi.

Deniz, geceyi bir “sağlık yatırımı” gibi düşünmelerini ve herkesin gönlünce eğlenmesini istedi. Bu sözler salondaki dinleyicilerden büyük alkış aldı.

“Konserlerimizde Bunu Net Görüyoruz”

Konserdeki kalabalığın büyük bölümünü kadınların oluşturmasına da değinen Özcan Deniz, bu durumu esprili bir şekilde değerlendirdi. Dünyada kadın ve erkek nüfusu arasında bir denge olduğunu söyleyen sanatçı kendi konserlerinde bu durumun daha da belirgin şekilde görüldüğünü ifade etti.

Deniz, sadece erkeklerin bulunduğu bir ortamda erkeklerin de yeterince keyif alamayacağını söyleyerek sözlerini yine espriyle sürdürdü. Özcan Deniz’in samimi ve eğlenceli konuşması, konserin müzik kadar konuşulan anlarından biri oldu. Sanatçının erkeklere yaptığı “biraz rahatlayın” çağrısı ise salondan uzun süre alkış aldı.