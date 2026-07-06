Yıldız Oyuncular Bodrum'da Buluştu: Kürek Sörfü, Deniz Keyfi ve Sahil Sohbetleri!

Türk sinema ve televizyon dünyasının en asil, karizmatik ve sevilen oyuncuları yoğun geçen set sezonunun ardından rotalarını Ege'nin kalbine çevirdi. Hande Doğandemir, Saadet Işıl Aksoy, Fırat Çelik, Hazal Türesan ve Taner Rumeli tatil için seçtikleri Bodrum Yalıkavak'taki lüks bir plajda bir araya geldi. Deniz, güneş ve su sporlarının tadını hep birlikte çıkaran ünlü oyuncu kadrosu sahilde adeta yıldızlar geçidi rüzgarı estirerek renkli görüntülere sahne oldu.

Saadet Işıl Aksoy'dan Kürek Sörfü Şovu!

Yalıkavak'ın masmavi sularında eğlence dolu bir gün geçiren ekipten Saadet Işıl Aksoy plajda çabasız şıklığının yanı sıra spora olan tutkusuyla da tüm bakışları üzerine topladı. Su sporlarıyla yakından ilgilenen güzel oyuncu dalgalara meydan okuyarak uzun süre kürek sörfü (paddleboarding) yaptı. Sahildeki formda ve asil duruşuyla dikkat çeken Aksoy adeta göz kamaştırdı.

Sıcaktan Bunalan Kendini Ege'ye Bıraktı

Bodrum'un kavurucu sıcağında bunalan yıldız isimler gün boyu kendilerini Ege'nin serin sularına bıraktı:

Hande Doğandemir: Sıcaktan bunalınca serin sularda yüzen güzel oyuncu deniz çıkışı iskelede duş alarak tuzlu sudan arındı ve çabasız stiliyle güneşlenmek üzere şezlonguna geri döndü.

Hazal Türesan: Günün büyük bölümünü denizde geçirmeyi tercih eden başarılı oyuncu berrak suların tadını yüzerek çıkardı.

Taner Rumeli: Tek başına denize giren ve sakin bir şekilde uzun süre yüzen karizmatik aktör deniz sonrasında iskelede kısa bir mola verip güneşlenme seansına kaldığı yerden devam etti.

Fırat Çelik: Sahilde denize girmek yerine dinlenmeyi seçen yakışıklı jön bir kadın arkadaşıyla derin ve keyifli bir sohbete dalarak vakit geçirdi.

Ünlü oyuncuların plajdan yansıyan bu neşeli, samimi ve filtresiz tatil günlüğü internet dünyasına düşer düşmez başta Instagram olmak üzere tüm sosyal medya platformlarında bir anda en çok konuşulan magazin konularından biri oldu.

Takipçiler fotoğrafların altına; "Ekranların en asil isimleri resmen şampiyonlar ligi gibi bir araya gelmiş","Yalıkavak sahili böyle bir kadroyu uzun zamandır görmemiştir" şeklinde binlerce övgü ve beğeni dolu yorum bıraktı. Yeni sezon öncesi hep birlikte moral ve enerji depolayan ünlü oyuncu grubu bu renkli Bodrum çıkarmasıyla haftanın en prestijli lifestyle manşetine imza attı.