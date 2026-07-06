Kaan Tangöze ve Kıvılcım Ural Çiftinin Kızları İlayda ile Bodrum Tatili

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ve eşi Kıvılcım Ural kızları İlayda ile birlikte Bodrum Gündoğan'da tatil yaparken görüntülendi. İşte o doğal anlar...

Kaan Tangöze ve Kıvılcım Ural Çiftinin Kızları İlayda ile Bodrum Tatili
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-07-2026 11:43

Türk rock müziğinin efsanevi ekibi Duman grubunun karizmatik solisti Kaan Tangöze şarkıcı eşi Kıvılcım Ural ve dünyalar tatlısı kızları İlayda ile birlikte yoğun konser maratonuna kısa bir ara vererek rotasını Ege'ye çevirdi. Yaz sezonunun yorgunluğunu atmak ve ailece baş başa vakit geçirmek adına Bodrum'u seçen ünlü çift Gündoğan'ın sakin koylarından birinde yer alan plajda objektiflere yansıdı. Her zamanki gibi gösterişten uzak, tamamen doğal ve çabasız tarzlarıyla dikkat çeken ikilinin plaj günlüğü magazin dünyasında sempatik bir esinti yarattı.

Masada Derin Sohbet, Ege Sularında İlayda!

Gündoğan sahilinde gün boyu kendilerine ait bir masada oturan Kaan Tangöze ve Kıvılcım Ural baş başa uzun uzun sohbet ederek sakinliğin tadını çıkardı. Kavurucu Bodrum sıcağına rağmen denize girmeyi tercih etmeyen ve gölgede dinlenmeyi seçen ikili asil ve cool duruşlarından ödün vermedi.

Anne ve babası gölgede sohbet ederken çiftin neşeli kızı İlayda ise kendisini Ege'nin serin sularına bıraktı. Gün boyu denizde yüzerek tatilin tadını çıkaran İlayda'nın keyifli hallerini Kaan Tangöze ve Kıvılcım Ural sevgiyle takip etti.

Sosyal Medyadan Doğal Hallere Tam Not!

Tangöze ailesinin Gündoğan sahillerinden yansıyan bu içten, filtresiz ve samimi fotoğrafları internet dünyasına düşer düşmez başta Instagram olmak üzere sosyal medya platformlarında rock dünyasının takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü. Sahne ışıklarından uzak, tamamen kendi hallerinde tatil yapan ailenin bu profili takipçiler tarafından takdir topladı.

Sosyal medya kullanıcıları ve müzikseverler fotoğrafların altına; "İlayda ne ara bu kadar büyüdü" şeklinde yüzlerce sempatik ve destek dolu yorum bıraktı. Ege'nin esintisi eşliğinde huzurlu bir gün geçiren Kaan Tangöze ve Kıvılcım Ural bu samimi tatil anlarıyla haftanın en çok konuşulan magazin manşetlerinden birine imza attı.

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