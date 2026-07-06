Fatma Turgut'tan Müzik Dünyasına Radikal Çıkış: "Yapay Zekaya da Playback'e de Karşıyım!"

Türk rock müziğinin en asil ve güçlü kadın vokallerindeni Model grubunun solisti Fatma Turgut katıldığı bir lansman davetinde müzik sektörünün geleceğine ve güncel dinamiklerine dair çabasız ama son derece net açıklamalarda bulunarak magazin gündeminde büyük bir çalkantı yarattı.

Başarılı sanatçı Emir Can İğrek'in tamamının söz ve müziği kendisine ait olan 14 şarkılık üçüncü stüdyo albümü Fiyakalı için Kadıköy'deki bir mekanda düzenlenen özel lansman gecesine katıldı. Gece boyunca meslektaşına destek veren Turgut kameraların karşısına geçtiğinde ise sektördeki teknolojik dönüşüme ve canlı performans alışkanlıklarına dair çarpıcı bir duruş sergiledi.

"Artık Kimse Albüm Yapmaya Cesaret Edemiyor"

Emir Can İğrek'in büyük bir titizlikle hazırladığı Fiyakalı projesini erkenden dinlediğini belirten Fatma Turgut müzik dünyasındaki üretim krizine dikkat çekerek bir eleştiride bulundu:

"Ben albümün hepsini dinledim. Çok üzerine emek verilmiş ve çalışılmış bir proje. Dijital çağda artık kimse kolay kolay albüm yapmaya cesaret edemiyor. Bence albüm çok kıymetli, durdukça değerlenen bir şey. Bu yüzden albüm formatının kesinlikle yaşatılması gerekiyor."

"Kimse Kırılmasın Ama Bunlar Benim Sevdiğim Şeyler Değil"

Son dönemde müzik prodüksiyonlarında yapay zeka kullanımı ve sahne performanslarındaki playback tercihleri üzerine yöneltilen soruları yanıtlayan Fatma Turgut sanatın asil ve organik kalması gerektiğinin altını çizdi. Net bir tavır koyan ünlü rockçı tartışmaların fitilini şu sözlerle ateşledi:

"Yapay zekaya tamamen karşıyım. Playback yapılmasına da karşıyım."

Açıklamalarının ardından polemik yaratmak istemediğini de ekleyen başarılı şarkıcı "Şimdi kimseyi kırmayayım, üzülmesin kimse. Bunlar sadece benim kişisel olarak tercih etmediğim ve sevmediğim şeyler, bunu demem yeterli" diyerek sözlerini noktaladı.