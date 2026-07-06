Murat Dalkılıç Daha 17 İçin Yazdı, Derya Uluğ Sürpriziyle Hay Dijital Dünyayı Salladı

Murat Dalkılıç, Daha 17 dizisi için hazırladığı Derya Uluğ vokalli yeni şarkısı Hay ile dijital platformlarda liste başı oldu. İşte detaylar...

Murat Dalkılıç Daha 17 İçin Yazdı, Derya Uluğ Sürpriziyle Hay Dijital Dünyayı Salladı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-07-2026 11:21

Murat Dalkılıç imza attığı yeni projeyle magazin ve müzik dünyasında büyük bir çalkantı yarattı. Aşkı, hüznü, bireysel kırılmaları ve felsefi dokunuşları günlük hayatın en saf duygularıyla harmanlayarak dinleyicisini her defasında farklı bir öyküye ortak eden sanatçı bu kez bir dizi şarkısıyla adından söz ettiriyor.

Dalkılıç televizyon ekranlarının iddialı yapımlarından olan Daha 17 dizisi için özel olarak hazırladığı Hay isimli yeni şarkısını dinleyicilerin beğenisine sundu.

Aras'ın Yaşam Mücadelesine Murat Dalkılıç Dokunuşu!

Dizi dünyasında müziklerin hikayeyi besleyen en asil unsurlardan biri olduğunu kanıtlayan Hay, Daha 17 dizisinin kilit karakterlerinden Aras'ın zorluklarla ve engellerle örülü çarpıcı yaşam mücadelesine eşlik ediyor.

Güçlü sözleri, melodik yapısı ve etkileyici atmosferiyle sahnelere muazzam bir derinlik katan eser Murat Dalkılıç'ın şarkı yazarlığındaki ustalığının en yeni yansıması olarak değerlendiriliyor.

Şarkının Büyük Sürprizi: Derya Uluğ Sesiyle Değer Katıyor!

Müzikseverleri heyecanlandıran projenin en büyük ve en asil sürprizi ise Türk pop müziğinin güçlü kadın vokallerinden Derya Uluğ oldu. Şarkının tam kalbinde yer alan Derya Uluğ'un bu özel vokal dokunuşu, eserin duygusal yapısını zirveye taşırken dinleyicilere de beklenmedik çabasız ve duygu yüklü bir müzik ziyafeti yaşatıyor. İki dev ismin bu gizli iş birliği projenin prestijini bir kat daha artırıyor.

Dijital Platformlarda İlk Günden Liste Başı!

Tüm dijital müzik platformlarındaki yerini alan Hay yayınlandığı ilk dakikalardan itibaren hem Daha 17 dizisinin sadık izleyicilerinin hem de Murat Dalkılıç ve Derya Uluğ hayranlarının radarına girdi.

Kısa sürede yüksek dinlenme oranlarına ulaşan ve sosyal medyada viral olan şarkının altına müzikseverler; "Derya Uluğ'un sesini duyduğumuz an tüylerimiz diken diken oldu muazzam bir uyum", "Aras'ın sahnelerinde bu şarkı çaldığında dizinin etkisi ikiye katlanıyor" şeklinde binlerce övgü dolu destek mesajı paylaştı. Güçlü anlatımıyla şimdiden sezonun en çok konuşulacak dizi müziği olmaya aday gösterilen Hay bu iddialı çıkışıyla haftanın en çok konuşulan müzik-magazin manşetlerinden biri olmayı başardı.

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