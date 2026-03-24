Yıldız Asyalı'dan Erol Köse Paylaşımı: "Bu Piyasada Mutsuz Olursun Demişti!"

Ünlü yapımcı Erol Köse'nin İstanbul'daki trajik ölümü sanat dünyasında büyük bir yankı uyandırırken, oyuncu ve şarkıcı Yıldız Asyalı'nın sosyal medya paylaşımı gündeme damga vurdu. 16. kattan düşerek hayatını kaybeden Köse'nin ardından birçok ünlü isim geçmişteki husumetlerini dile getirirken, Asyalı yayınladığı video ile farklı bir duruş sergiledi. Bir dönemin efsane yapımı Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Rüya karakteriyle tanınan ünlü isim, yapımcı hakkında "Konuşmak istiyorum" diyerek bir video paylaştı.

"Piyasada Barınırsan Mutsuz Olursun"

Yıldız Asyalı, yayınladığı videoda Erol Köse ile hiç çalışmadığını ancak kendisinden önemli bir tavsiye aldığını dile getirdi. Ünlü yapımcının dürüst ve iyi bir insan olduğunu savunan Asyalı, aralarında geçen diyaloğu takipçileriyle paylaştı. Köse'nin kendisine "Sen kalitelisin, bu piyasada barınırsan mutsuz olursun" dediğini iddia eden oyuncu, bu uyarıyı kendisine yaptığı için merhum yapımcıya müteşekkir olduğunu ifade etti. Asyalı, aldığı bu tavsiyenin kariyer bakış açısını etkilediğini belirtti.

Sosyal Medyada Tavırları Tartışma Yarattı

Ünlü ismin paylaştığı videodaki konuşma tarzı ve hareketleri ise kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Birçok takipçisi, Asyalı'nın videodaki dağınık görüntüsü ve ağır konuşması üzerine çeşitli yorumlarda bulundu. Videoyu izleyen kullanıcıların bir kısmı oyuncunun alkollü olabileceği yönünde iddialarda bulunurken, bir kısmı da yaşadığı üzüntünün derinliğine dikkat çekti. Yıldız Asyalı, gelen bu eleştirilere rağmen videoyu kaldırmazken, paylaşım magazin sayfalarında en çok izlenen içerikler arasına girdi.

Soruşturma ve Cenaze Programı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ederken, Erol Köse'nin kesin ölüm nedeni otopsi raporuyla netleşecek. Magazin dünyasının en renkli isimlerinden biri olan yapımcının cenazesinin bugün son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi. Yıldız Asyalı gibi isimlerin yaptığı paylaşımlar, Köse'nin sektördeki farklı taraflarını ve bıraktığı izleri yeniden tartışmaya açtı. Emniyet güçleri olay yerindeki teknik incelemelerini sürdürürken, sanat camiası cenaze törenindeki katılımı merakla bekliyor.