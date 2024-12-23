Yılbaşı geccesi sahnelerin ücretleri dudak uçuklattı: En çok kazanan Hadise!

2025 yılbaşı gecesi sahne alacak ünlü sanatçıların alacakları iddia edilen astronomik ücretler magazin gündemine bomba gibi düştü. Yeni yıla sahnede "merhaba" diyecek yıldızlar arasında zirve, 20 milyon TL ile Hadise’nin oldu.

Yılbaşı geccesi sahnelerin ücretleri dudak uçuklattı: En çok kazanan Hadise!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-12-2024 16:53

Listenin Zirvesinde Hadise Var
Yılbaşı sahnesi için 20 milyon TL alacağı konuşulan Hadise, müzik dünyasının en çok kazanan ismi oldu. Onu 10 milyon TL ile Ebru Gündeş, 8’er milyon TL ile Sibel Can ve Gülşen takip etti.

Diğer İsimler de Dikkat Çekti

  • Kenan Doğulu, Ajda Pekkan ve Yıldız Tilbe gibi isimlerin 7 milyon TL alacağı iddia edilirken,
  • Bülent Ersoy ve Özcan Deniz için bu rakam 6 milyon TL olarak belirtildi.
  • Mustafa Sandal 4.5 milyon TL ile yılbaşı sahnesinde yer alacak isimlerden biri olurken,
  • Daha mütevazı rakamlarla sahne alacak isimler arasında İrem Derici (3.5 milyon TL), Gülben Ergen ve Alişan (3 milyon TL) gibi popüler sanatçılar yer aldı.

Yeni Yıl Coşkusu Rekor Ücretlerle Gelecek
2025 yılına sahnede girecek sanatçılar, sadece performanslarıyla değil, aldıkları ücretlerle de çok konuşulacak gibi görünüyor. Yılbaşı gecesi hem televizyon ekranlarında hem de özel mekanlarda görkemli anlar yaşanacak.

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