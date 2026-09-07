Yiğit Poyraz’dan Yasmin Erbil İtirafı! O Takıntısı Şaşırttı

Yiğit Poyraz, yaklaşık dört yıldır aşk yaşadığı Yasmin Erbil’in bilinmeyen yönlerini anlattı. Erbil’in telefon konusunda yaptığı takıntılı hareket ise şaşırttı.

Yiğit Poyraz’dan Yasmin Erbil İtirafı! O Takıntısı Şaşırttı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-09-2026 17:35

Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar’ın kızı Yasmin Erbil ve Survivor yarışmasıyla tanınan Yiğit Poyraz’ın aşkı tam gaz devam ediyor. Yaklaşık dört yıldır birlikte olan çift, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme geliyor.

Bu kez ikili, havuz başında kamera karşısına geçti. Keyifli sohbet sırasında Yiğit Poyraz, sevgilisi Yasmin Erbil hakkında daha önce pek bilinmeyen detayları anlattı.

“Yasmin Sanıldığı Gibi Soğuk Değil”

Poyraz’ın sevgilisiyle ilgili sözleri oldukça dikkat çekti. Yasmin Erbil’in dışarıdan bakıldığında zaman zaman soğuk biri olarak algılandığını söyleyen Poyraz, aslında durumun hiç de öyle olmadığını anlattı.

Ünlü isim, sevgilisinin tam tersine oldukça sıcak ve samimi biri olduğunu belirterek, “Yasmin sanıldığı gibi soğuk değil. Tam tersi; herkese karşı aşırı içten, fazla samimi, iyi ve çok sıcak davranıyor” dedi.

Fazla Samimi Olması Bazen Üzüyor

Yiğit Poyraz, Yasmin Erbil’in insanlara karşı fazla iyi niyetli davranmasının zaman zaman başına iş açabildiğini de söyledi. Sevgilisinin bu nedenle bazı durumlarda üzüldüğünü anlatan Poyraz, biraz daha mesafeli davranması gerektiğini düşündüğünü ifade etti.

Poyraz’ın bu sözleri, sevgilisini ne kadar yakından tanıdığını da ortaya koydu.

Telefon Takıntısı Ortaya Çıktı

Sohbetin en eğlenceli kısmı ise Yasmin Erbil’in küçük bir takıntısının ortaya çıkması oldu. Poyraz, sevgilisinin oldukça komik biri olduğunu söylerken, kendisinde takıntı haline gelen bir huyunu da açıkladı.

Yiğit Poyraz, “Yasmin çok komiktir. Ayrıca telefonumu sehpaya ters koymama da takıntılıdır” diyerek sevgilisinin bu konudaki hassasiyetini anlattı.

Çiftin samimi sohbeti, hem ilişkilerinden küçük bir pencere açtı hem de Yasmin Erbil’in bilinmeyen bir huyunu ortaya çıkardı.

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