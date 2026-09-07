A.B.İ.’de Ortalık Karışıyor! Doğan Ölmedi Geri Dönüyor

A.B.İ.’de işler iyice karışıyor. Herkes Doğan’ın öldüğünü düşünürken aradan tam sekiz ay geçiyor ve ortaya çıkan gerçek bütün dengeleri altüst ediyor. Hayatta kalmayı başaran Doğan, yaşadığını herkesten gizleyerek sessizce kendi planını kurmaya başlıyor.

Yeni bölümde Doğan’ın karşılaştığı tablo ise hiç iç açıcı değil. Ailesinin dağıldığını gören Doğan, Hancıoğulları’na ait her şeyin Saruhan’ın kontrolüne geçtiğini öğreniyor. Yaşadığı büyük şokun ardından geri adım atmak yerine harekete geçmeye karar veren Doğan, intikam için kolları sıvıyor.

Saruhan’ın Karşısına Büyük Bir Rakip Çıkıyor

Doğan artık eski Doğan değil. Yaşadığını gizlediği için herkes onu ölü biliyor ve bu durum ona büyük bir avantaj sağlıyor. Saruhan’ın neler yaptığını uzaktan takip eden Doğan, onun en yakın çevresine kadar girmeye hazırlanıyor.

Ancak Doğan’ın hesabında olmayan bir gelişme yaşanıyor. Geçmişinden gelen Leyla, yıllar sonra yeniden karşısına çıkıyor.

Leyla Her Şeyi Değiştirecek

Doğan ve Leyla’nın yeniden karşılaşması, ikisi için de hiç kolay olmayacak. Aradan yıllar geçmesine rağmen yarım kalan duygular ve saklanan sırlar yeniden ortaya çıkıyor.

İkili bir yandan geçmişleriyle yüzleşirken diğer yandan Saruhan’ın kurduğu büyük planın tam ortasında kalıyor. Üstelik Saruhan’ın Leyla için hazırladığı beklenmedik sürpriz, üçlü arasındaki dengeleri tamamen değiştirecek.

Doğan İntikam İçin Geri Dönüyor

Doğan’ın bundan sonraki hamlesi şimdiden merak konusu. Saruhan’ın en yakınlarına yaklaşarak intikam planını adım adım uygulamaya başlayan Doğan, bakalım hedefine ulaşabilecek mi?

A.B.İ.’nin yeni bölümünde sırlar, hesaplaşmalar ve sürpriz gelişmeler peş peşe yaşanacak. Doğan’ın geri dönüşüyle birlikte hikâyede yepyeni bir dönem başlıyor.