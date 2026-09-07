Serhat Kılıç’ın Cenazesinde Gerilim! Barış Falay Patladı

Serhat Kılıç’ın anma törenine katılan Barış Falay oyuncunun ardından yapılan haberlere gönderme yaptı. Falay, “Saygı bekliyoruz” diyerek dikkat çekti.

Serhat Kılıç’ın Cenazesinde Gerilim! Barış Falay Patladı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-09-2026 16:39

İstanbul Kağıthane’deki evinde hayatını kaybeden 51 yaşındaki oyuncu Serhat Kılıç için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde anma töreni düzenlendi. “Ezel”, “Seksenler” ve “Kuruluş Osman” gibi sevilen yapımlarda rol alan Kılıç’ın vefatı, sanat dünyasında büyük üzüntü yarattı.

Kılıç’ı son yolculuğunda yalnız bırakmayan isimler arasında oyuncu Barış Falay da vardı. Törene katılan Falay, hem yaşadığı üzüntüyü dile getirdi hem de Kılıç’ın ardından yapılan bazı haberlere gönderme yapan dikkat çekici bir açıklama yaptı.

“Umarım Aynı Saygıyla Yaklaşırsınız”

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Barış Falay, öncelikle Serhat Kılıç’ın kaybından duyduğu üzüntüyü anlattı. Falay, “Çok üzgünüz. Değerli bir arkadaşımızı kaybettik. Çok saygı duyduğumuz bir arkadaşımızı kaybettik” dedi.

Ardından basın mensuplarına önemli bir çağrıda bulunan oyuncu, Serhat Kılıç’a bundan sonra aynı saygı ve hürmetle yaklaşılmasını istedi. Falay’ın bu sözleri, Kılıç’ın ölümünün ardından gündeme gelen bazı iddialara ve haberlere yönelik bir mesaj olarak yorumlandı.

“Emekçi İnsanlarız Hepimiz”

Barış Falay’ın açıklamasının en dikkat çeken bölümü ise sözlerinin devamında geldi. Oyuncu, “Emekçi insanlarız hepimiz. Hayatta var olabilmek için emek harcıyoruz, o saygıyı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Falay, bu sözleri özellikle basın mensuplarına yönelik olarak söylediğini vurguladı ve “Sizlerden özellikle bekliyoruz, altını çizerek söylüyoruz” diyerek çağrısını yineledi.

Acılı Günde Dikkat Çeken Mesaj

Serhat Kılıç’ın anma töreninde hüzün hakimken, Barış Falay’ın bu açıklaması da günün en çok konuşulan anlarından biri oldu. Falay, konuşmasını yeniden “Çok üzgünüz” diyerek tamamladı. Oyuncunun sözleri, Kılıç’ın ardından yapılan haberlerin sanat dünyasında yarattığı hassasiyeti bir kez daha gündeme taşıdı.

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