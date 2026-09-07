Hakan Kurtaş’ın Doğum Gününde Birce Akalay’dan Aşk Bombası

Birce Akalay ile Hakan Kurtaş’ın aşkı tüm hızıyla devam ediyor. Aralarındaki yaş farkı nedeniyle zaman zaman gündeme gelen çift, bu kez romantik bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Sosyal medyayı aktif kullanan 41 yaşındaki Birce Akalay, sevgilisi Hakan Kurtaş’ın doğum gününü es geçmedi. Ünlü oyuncu, birlikte çekildikleri romantik kareleri takipçileriyle paylaşarak sevgilisine adeta aşkını ilan etti.

“Bugün Çok Güzel Bir Gün”

Akalay, paylaşımına yazdığı notla da dikkat çekti. Güzel oyuncu, Hakan Kurtaş’a “Bugün çok güzel bir gün. İyi ki doğdun canım sevgilim” sözleriyle seslendi.

Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan paylaşım, çiftin hayranlarını da oldukça mutlu etti. Akalay’ın samimi sözleri, ikilinin ilişkisini ne kadar severek yaşadığını bir kez daha gösterdi.

Tatil Pozlarıyla da Gündemdeler

Birce Akalay ve Hakan Kurtaş, yoğun iş tempolarından fırsat buldukça birlikte vakit geçiriyor. Özellikle tatil dönemlerinde verdikleri romantik pozları sosyal medya hesaplarından paylaşan çift, takipçilerinden de yoğun ilgi görüyor.

İkili, geçtiğimiz aylarda birlikte katıldıkları bir ödül töreninde de basın mensuplarının karşısına çıkmıştı. O gecede Hakan Kurtaş’ın sevgilisiyle ilgili söyledikleri ise oldukça dikkat çekmişti.

Kurtaş’tan Sevgilisine Övgü Dolu Sözler

Hakan Kurtaş, Birce Akalay’ın ödül almasını beklediğini söyleyerek sevgilisiyle gurur duyduğunu dile getirmişti. “Seve seve takip ettiğim bir ünlü benim sevgilim” sözleriyle de Akalay’a duyduğu hayranlığı açıkça göstermişti.

Şimdiyse sıra Birce Akalay’daydı. Sevgilisinin doğum gününde yaptığı romantik paylaşımla aşkını bir kez daha gözler önüne seren Akalay, sosyal medyanın gündemine oturdu.