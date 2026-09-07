Ayşe Kırca Aşkını Böyle Haykırdı! Doğu Demirkol’a Övgü Yağmuru

Ünlü komedyen Doğu Demirkol, 38. yaşını sevgilisi Ayşe Kırca’nın romantik mesajıyla kutladı. Bir süredir birlikte olan çift, sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman aşklarını gözler önüne seriyor. Bu kez de Ayşe Kırca, sevgilisinin doğum gününü özel bir paylaşımla kutladı.

Kırca, Doğu Demirkol’la birlikte çekilen fotoğraflarını peş peşe paylaşarak takipçilerine de adeta aşk gösterisi yaptı. Fotoğrafların yanında yazdığı mesaj ise dikkatlerden kaçmadı.

“Sana Aşık Olmak O Kadar Kolay ki”

Ayşe Kırca, sevgilisine oldukça samimi sözlerle seslendi. Paylaşımına “İyi ki, iyi ki varsın bebek tip. Sana aşık olmak o kadar kolay ki!” notunu düşen Kırca, Doğu Demirkol’a olan sevgisini bir kez daha açıkça gösterdi.

Kırca’nın bu romantik mesajı kısa sürede sosyal medyada ilgi görürken, çiftin takipçileri de paylaşımın altını beğeni ve yorumlarla doldurdu.

Kırca’dan Sevgilisine Övgü Yağmuru

Ayşe Kırca, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir etkinlikte Doğu Demirkol hakkında söyledikleriyle de dikkat çekmişti. Sevgilisinin yeteneğine hayran olduğunu anlatan Kırca, övgü dolu sözleriyle herkesi şaşırtmıştı.

Kırca, Doğu Demirkol’u yalnızca sevgilisi olduğu için değil, ilişkileri başlamadan önce de çok başarılı bulduğunu söylemişti. Hatta ünlü komedyeni Türkiye’nin en yetenekli isimlerinden biri olarak göstererek, dünya çapında bile en iyiler arasında gördüğünü ifade etmişti.

Aşkları Doludizgin Devam Ediyor

Ayşe Kırca ve Doğu Demirkol’un ilişkisi böyle romantik paylaşımlarla devam ediyor. Kırca’nın son doğum günü mesajı da çiftin arasındaki sevginin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha ortaya koydu.