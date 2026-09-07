Işın Karaca’nın Aile Fotoğrafında Şaşırtan Detay!

Işın Karaca eşi Can Yapıcıoğlu ve kızı Mia ile verdiği aile pozunu paylaştı. Fotoğrafta Mia’nın değişimi takipçilerin dikkatinden kaçmadı.

Işın Karaca’nın Aile Fotoğrafında Şaşırtan Detay!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-09-2026 19:01

Son dönemde verdiği kilolarla sık sık gündeme gelen Işın Karaca, bu kez aile fotoğrafıyla dikkat çekti. Ünlü şarkıcı, önceki gün Manisa’nın Gördes ilçesinde sahne aldı ve sevenleriyle buluştu.

Konser için Manisa’ya giden Karaca’yı bu özel gecede eşi Can Yapıcıoğlu ve kızı Mia da yalnız bırakmadı. Sahne öncesi ve sonrasında ailesiyle vakit geçiren şarkıcı, birlikte çekildikleri kareleri sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi.

Eşi ve Kızı Yanından Ayrılmadı

Işın Karaca’nın paylaştığı aile pozunda Can Yapıcıoğlu ve Mia da yer aldı. Oldukça samimi görünen aile, objektiflere birlikte poz verdi.

Fotoğrafı gören takipçilerin dikkatini ise konserden çok Mia çekti. Karaca’nın kızı Mia’daki değişim, sosyal medyada kısa sürede fark edildi. Özellikle büyüdüğünün ve artık annesinin yanında genç bir kız olarak görülmesinin dikkat çektiği yorumları yapıldı.

Mia’nın Değişimi Gözlerden Kaçmadı

Işın Karaca’nın kızı Mia, annesinin sosyal medya paylaşımlarında zaman zaman yer alıyor. Ancak bu son aile karesinde Mia’nın görünümündeki değişim takipçilerin gözünden kaçmadı.

Karaca, Mia’yı 2011 yılında dünyaya getirmişti. Ünlü şarkıcı, aynı yıl Sedat Doğan ile nikâh masasına oturmuş, çiftin evliliği ise 2013 yılında sona ermişti.

Aile Pozu Büyük İlgi Gördü

Işın Karaca, 2023 yılında müzisyen Can Yapıcıoğlu ile Hollanda’da evlenmişti. O günden bu yana birlikte mutlu bir hayat sürdüren çift, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla da takipçilerinin karşısına çıkıyor.

Manisa konseri sonrası gelen bu aile pozu da Karaca’nın takipçilerinden büyük ilgi gördü. Özellikle Mia’nın değişimi, fotoğrafın en çok konuşulan detayı oldu. Şarkıcının ailesiyle verdiği bu doğal ve samimi poz, sosyal medyada kısa sürede dikkat çekti.

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