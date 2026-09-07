Karnı Burnunda Venedik’e Gitti! Gamze Erçel’den Olay Poz

Gamze Erçel hamileliğinin 7. ayında Venedik yolculuğuna çıktı. “Kıpır kıpır bebemle Venedik” notuyla paylaşım yapan Erçel dikkatleri üzerine çekti.

Karnı Burnunda Venedik’e Gitti! Gamze Erçel’den Olay Poz
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-09-2026 15:35

Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel hamileliğinde artık 7. aya girdi. Doğuma sayılı günler kala seyahat etmeye devam eden Erçel, bu kez rotasını Venedik’e çevirdi. Havalimanından yaptığı paylaşımda hem yolculuk heyecanını hem bebeğinin hareketliliğini takipçileriyle paylaştı.

Ünlü isim Instagram hesabından yayınladığı fotoğrafın üzerine “7 aylık kıpır kıpır bebemle Venedik” notunu düştü. Karnının iyice belirginleştiği görülen Erçel’in bu paylaşımı kısa sürede takipçilerinden ilgi gördü.

Bebeği Şimdiden Sabırsızlanıyor

Hamileliğinin ilerleyen dönemlerine giren Gamze Erçel zaman zaman sosyal medya hesabından gebelik sürecine dair paylaşımlar yapıyor. Bu kez de bebeğinin hareketli olduğunu özellikle vurgulayan Erçel, “kıpır kıpır bebem” sözleriyle takipçilerini gülümsetti.

Venedik yolculuğu öncesinde havalimanında verdiği pozla dikkat çeken Erçel, hamileliğin getirdiği yoğun tempoya rağmen enerjisini koruduğunu da göstermiş oldu.

Hande Erçel de Teyze Olmaya Hazırlanıyor

Gamze Erçel’in hamilelik heyecanını en yakından yaşayan isimlerden biri de kardeşi Hande Erçel. Başarılı oyuncu ablasının bebeği sayesinde bir kez daha teyze olmaya hazırlanıyor.

Hande Erçel’in de ablasıyla oldukça yakın bir ilişkisinin olduğu bilinirken ailedeki bebek heyecanı giderek büyüyor. Gamze Erçel’in 7 aylık hamileliğiyle birlikte doğum için geri sayım da hızlanmış durumda.

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