Yiğit Poyraz, "Survivor" Yorgunluğunu Yasmin Erbil’le Bodrum’da Atıyor

Yiğit Poyraz, Survivor yorgunluğunu sevgilisi Yasmin Erbil ile Bodrum’da atıyor. İkili iskelede romantik anlar yaşadı.

Yiğit Poyraz,
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-06-2025 16:02

"Survivor All Star" yarışmacısı Yiğit Poyraz, yoğun geçen sezonun ardından sevgilisi Yasmin Erbil ile Bodrum’da tatilin keyfini çıkarıyor. Ünlü çift, Ortakent’teki bir iskelede objektiflere yansıdı. Romantik anlar yaşayan ikili, adeta tatil sezonunun en çok konuşulacak karelerine imza attı.

Yasmin Erbil’den Sevgilisine Romantik Dokunuş

Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar’ın kızı Yasmin Erbil, uzun süredir birlikte olduğu Yiğit Poyraz ile yaz sezonunu Bodrum’da açtı. Siyah mayokiniyle şıklığını konuşturan Yasmin Erbil, iskelede sevgilisinin saçlarını okşarken görüntülendi. Objektiflere yansıyan bu anlar, sosyal medyada da ilgi gördü.

Serin Sulara Kendini Bıraktı

Sıcaktan bunalan Yiğit Poyraz, Ege Denizi’nin serin sularına kendini bıraktı. Sevgilisinin ardından denize girmeye çalışan Yasmin Erbil, suyu soğuk bulunca fikir değiştirdi. Romantik kaçamaklarıyla dikkat çeken çift, yaz tatiline enerjik ve mutlu bir başlangıç yaptı.

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