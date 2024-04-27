Yeşim Salkım: Gülben Ergen’in “Bu Benim Hikayem” şarkısını seviyorum

"Çok aşık olup radikal bir estetik yaptırabilirim"

Programda estetik konusunda Yeşim Salkım, “Çok fazla estetik yaptırmıyorum ama ilerleyen yaşlarda radikal bir ameliyat düşünebilirim. Çok fazla dolgu, botoks sevmiyorum. Oyunculuk da yaptığım için yüzüm, mimiklerim çok değişsin istemiyorum. Ben güzel yaş almak istiyorum. Ama aniden çok aşık olurum, radikal bir karar verip estetik yaptırabilirim.” dedi.

"Birini aramıyorum ama gelirse hayır demem"

Programda ilişkiler konusu açılınca, “Hayatınızda birini arıyor musunuz?” sorusuna Yeşim Salkım, “ Son 9 yıldır yalnızım. Çok zor bir şey yalnız olmak. Ben aşkı seven bir kadınım. Birini aramıyorum ama gelirse de hayır demem. Artık aşk yaşamaya hazırım diyebilirim. Ben bir aşk kadınıyım onu çok gösteremesem de. İçimde küçük bir kız çocuğu var. Kedi gibi bir kadınım. “ cevabını verdi.

"Kimseyi üzecek bir kitap yazmıyorum"

Programda önümüzdeki yıl çıkarmayı planladığı, hayat hikayesini yazdığı kitabı hakkında Yeşim Salkım, “ Hiç kimseyi kıracak ya da üzecek bir kitap yazmıyorum. Bir deşifre değil bu kitap. O kadar özenli ve dikkatli yazıyorum ki hiç kimse yara almasın. O sadece benim hayatım değil, orada benimle birlikte yaşayan insanların da hayatı. Onlara saygılı olmam gerektiğini düşünüyorum.” cevabını verdi.

"Gülben Ergen’in “ Bu Benim Hikayem” şarkısını seviyorum"

Programda Serhat Tekin’in “ En sevdiğiniz Gülben Ergen şarkısı nedir?” sorusuna Yeşim Salkım, “ ‘Bu Benim Hikayem’ şarkısını severim. İlk Serenay Sarıkaya’dan dinlemiştim. O da güzel söylemişti ama bence Gülben Ergen’in “ Bu Benim Hikayem” şarkısı ona çok yakışan bir parça. O’nu güzel anlatan bir şarkı. Güzel de okumuş. Hayırlı olsun tekrar.” cevabını verdi.

"Ben çok evlilik kadını değilmişim"

Programda Yeşim Salkım, evlilik konusunda “ Şimdiki aklım olsa ben hep aşk yaşardım. Ben çok evlilik kadını değilmişim. Çocuklar çok güzel. Çocuk için tabii ki anne baba gerekiyor. Hoş ayrıldım yine tek başıma büyüttüm çocuklarımı.” dedi.

"Benimki görücü usulü olsun duyucu usulü değil"

Programda “ Sosyal medyadan enteresan mesajlar alıyor musunuz?” sorusuna Yeşim Salkım, “ Tabii. Evlenme teklifi alıyorum. “Çok güzelsin” gibi mesajlar geliyor. O gibi durumlarda “ Aman diyeyim yürüme, aman diyeyim koşma” diyorum. Sosyal medyadan çok korkuyorum. Orada ne ile karşılaşırım, nasıl bir insan çıkar, ben ne olurum falan.. Benimki görücü usulü olsun duyucu usulü değil.” cevabını verdi.

"Sezen Aksu ile aramız hiç kötü olmadı"

Programda “ Sezen Aksu ile aranızın kötü olduğuna dair şehir efsaneleri dolaşırdı. Doğru muydu bunlar?” sorusuna Yeşim Salkım, “O dönem ben başka bir şey söylüyorum, çat önüne bir şey konuluyordu. Sezen Aksu ile aramız hiç kötü olmadı. Ayrıca biz tartışabiliriz. Biz kavga da etmiş olabiliriz. Biz birbirimize kırılmış da olabiliriz. Özür dilemek diye bir şey var. Bu ölümlü dünyada gidip “ Özür dilerim. Yanlış yaptım.” dediğin zaman bitiyor olay. Dışarıdaki insanların bu olaylara çok fazla girmesinin artık doğru olmadığını düşünüyorum. Ben Sezen hanıma bir hata yaptıysam, bir daha söylüyorum çok özür dilerim. Bilerek bir şey yapmadım. O da bana hiç bir zaman yapmadı. Gönlü kocamandır. Yakında bir Sezen Aksu şarkısı söyleyeceğim. Hiç kimsenin akıl etmediği bir Sezen şarkısının cover’ı geliyor.” cevabını verdi.

"Kimseden nefret ederek gitmek istemiyorum"

Programda “ Geçmişten bugüne söylemlerinizin işinizin önüne geçtiğini düşünüyor musunuz” sorusuna Yeşim Salkım, “ Tabii ki. Söylemlerin topluma hizmet etmeli. Bireyler üzerinden kavga etmemelisin. Benim maalesef öyle bir sürecim oldu. Herkes gibi hayatımda böyle şeyler yaşadım ama artık son 1 yıldır bunu tamamen kapattım. Herkesin yolu açık olsun. Herkes iyi olsun istiyorum. Yaş alıyoruz. Ömür dediğimiz şey o kadar kısa ki, kavga ederek, kin besleyerek kendimi daha fazla yıpratmak istemiyorum. Kimseden nefret ederek gitmek istemiyorum. Benden de kimse nefret etmesin.” cevabını verdi.

"İçimde çok çılgın bir kadın var"

Programda Yeşim Salkım, yaz aylarında bir sürprizi olacağının müjdesini verirken, “ İçimde çok çılgın bir kadın var. Bu konuda Ajda Pekkan’ı örnek alıyorum. Nasıl ki Ajda hanım “ Ajda bizi diskoya götür” diye bir anda ortaya çıktı. Benim de içimden öyle bir Yeşim çıkabilir. Hatta bu yaz öyle bir Yeşim çıkacak gibi gözüküyor. Çok güzel bir club şarkısı hazırlıyorum. Hepinize diskoya götürebilirim.” dedi.