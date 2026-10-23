Burak Deniz İspanyol Sinemasında! Ünlü Oyuncu Madrid'de Kamera Karşısına Geçti

Cahil Periler ve Şahmaran gibi uluslararası projelerdeki başarılı performansıyla adından söz ettiren ekranların sevilen oyuncusu Burak Deniz kariyerinde yepyeni bir sayfaya imza atıyor. Daha önce ünlü yönetmen Ferzan Özpetek'in projelerinde boy gösteren yakışıklı oyuncu bu kez dünya sinemasının merkezlerinden İspanya'ya açıldı. Deniz ünlü İspanyol yönetmen Alfonso Albacete'nin merakla beklenen yeni sinema filmi Si te contara için başkent Madrid'de set ekibiyle buluşarak kamera karşısına geçti.

İspanyol Sinemasının Yıldızlarıyla Aynı Sette!

İspanyol sinemasının usta yönetmeni Alfonso Albacete'nin yönetmenliğini üstlendiği Si te contara filmi, kadrosunda barındırdığı iddialı isimlerle şimdiden dikkat çekiyor. Başrolünü İspanya'nın tanınan ve sevilen oyuncularından Cayetana Guillén-Cuervo'nun paylaştığı yapımda Paz Vega, Petra Martínez ve Lolita Flores gibi İspanyol sinemasının köklü ve önemli isimleri yer alıyor.

Geniş ve iddialı bir oyuncu kadrosuna sahip olan bu dev yapımda Burak Deniz'in de yer alması Türk hayranları kadar uluslararası sinema çevrelerinde de büyük yankı uyandırdı. Yakışıklı oyuncunun filmde konuk oyuncu olarak rol alacağı ve İspanyol izleyicinin karşısına sürpriz bir karakterle çıkacağı öğrenildi.

Uluslararası Başarılarına Bir Yenisini Ekliyor

Yurt dışındaki projeleri ve özellikle İtalya başta olmak üzere Avrupa genelindeki popülaritesiyle adından sıkça söz ettiren Burak Deniz Madrid'de gerçekleştirdiği bu çekimlerle küresel kariyer basamaklarını hızla tırmanmaya devam ediyor. İspanyol sinemasının ikonik isimleriyle aynı seti paylaşan başarılı oyuncunun sinema salonlarındaki bu yeni macerası şimdiden büyük bir heyecanla bekleniyor.