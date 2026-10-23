Burak Deniz İspanyol Sinemasında! Ünlü Oyuncu Madrid'de Kamera Karşısına Geçti

Başarılı oyuncu Burak Deniz İspanyol sinemasına adım attı! Ünlü yönetmen Alfonso Albacete'nin Si te contara filmi için Madrid'de kamera karşısına geçti.

Burak Deniz İspanyol Sinemasında! Ünlü Oyuncu Madrid'de Kamera Karşısına Geçti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-10-2026 11:31

Cahil Periler ve Şahmaran gibi uluslararası projelerdeki başarılı performansıyla adından söz ettiren ekranların sevilen oyuncusu Burak Deniz kariyerinde yepyeni bir sayfaya imza atıyor. Daha önce ünlü yönetmen Ferzan Özpetek'in projelerinde boy gösteren yakışıklı oyuncu bu kez dünya sinemasının merkezlerinden İspanya'ya açıldı. Deniz ünlü İspanyol yönetmen Alfonso Albacete'nin merakla beklenen yeni sinema filmi Si te contara için başkent Madrid'de set ekibiyle buluşarak kamera karşısına geçti. 

İspanyol Sinemasının Yıldızlarıyla Aynı Sette!

İspanyol sinemasının usta yönetmeni Alfonso Albacete'nin yönetmenliğini üstlendiği Si te contara filmi, kadrosunda barındırdığı iddialı isimlerle şimdiden dikkat çekiyor. Başrolünü İspanya'nın tanınan ve sevilen oyuncularından Cayetana Guillén-Cuervo'nun paylaştığı yapımda Paz Vega, Petra Martínez ve Lolita Flores gibi İspanyol sinemasının köklü ve önemli isimleri yer alıyor.

Geniş ve iddialı bir oyuncu kadrosuna sahip olan bu dev yapımda Burak Deniz'in de yer alması Türk hayranları kadar uluslararası sinema çevrelerinde de büyük yankı uyandırdı. Yakışıklı oyuncunun filmde konuk oyuncu olarak rol alacağı ve İspanyol izleyicinin karşısına sürpriz bir karakterle çıkacağı öğrenildi.

Uluslararası Başarılarına Bir Yenisini Ekliyor

Yurt dışındaki projeleri ve özellikle İtalya başta olmak üzere Avrupa genelindeki popülaritesiyle adından sıkça söz ettiren Burak Deniz Madrid'de gerçekleştirdiği bu çekimlerle küresel kariyer basamaklarını hızla tırmanmaya devam ediyor. İspanyol sinemasının ikonik isimleriyle aynı seti paylaşan başarılı oyuncunun sinema salonlarındaki bu yeni macerası şimdiden büyük bir heyecanla bekleniyor.

Benzer Haberler
Şarkıcı Buray'ın Grönland Tatilinde Yaşadığı Akılalmaz Kaza: Şarkıcı Buray'ın Grönland Tatilinde Yaşadığı Akılalmaz Kaza: "60 Metre Aşağıya Gitti!"
Eylül Tumbar Sevgilisinin Oyunculuğunu Yere Göğe Sığdıramadı: Eylül Tumbar Sevgilisinin Oyunculuğunu Yere Göğe Sığdıramadı: "Enes'le Gurur Duyuyorum"
Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltına Alınmıştı! Yönetmen Ezel Akay'ın Test Sonucu Çıktı Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltına Alınmıştı! Yönetmen Ezel Akay'ın Test Sonucu Çıktı
Devrim Özkan'la Aşk Yaşıyor! Deniz Can Aktaş'tan Flaş Evlilik Açıklaması Devrim Özkan'la Aşk Yaşıyor! Deniz Can Aktaş'tan Flaş Evlilik Açıklaması
Şarkıcı Nev'in Durumu Kritik: İkinci Kez Entübe Edildi! Şarkıcı Nev'in Durumu Kritik: İkinci Kez Entübe Edildi!
Bihter’in Yalısı, Ali Rıza Bey’in Köşkü: Efsane Dizi Evlerinin Gerçek Hikayesi Bihter’in Yalısı, Ali Rıza Bey’in Köşkü: Efsane Dizi Evlerinin Gerçek Hikayesi
ÇOK OKUNANLAR
Hadise'den İzmir’de Unutulmaz Gece:
  • 23-10-2026 09:29

Hadise'den İzmir’de Unutulmaz Gece: "Nerdesin Aşkım?" Sorusuna Binlerce Kişilik Yanıt!

Çağatay Ulusoy Düğünde Gitarı Elini Aldı! Serdar Ortaç ve Mustafa Mert Koç İle Sahneyi Salladı
  • 19-10-2026 12:20

Çağatay Ulusoy Düğünde Gitarı Elini Aldı! Serdar Ortaç ve Mustafa Mert Koç İle Sahneyi Salladı

Ağır Kalp Krizi Atlatan Cem Yılmaz'dan Radikal Karar:
  • 22-10-2026 14:57

Ağır Kalp Krizi Atlatan Cem Yılmaz'dan Radikal Karar: "55 Günü Geride Bıraktım"

Meryem Uzerli ve Halit Ergenç Yıllar Sonra Yan Yana!
  • 21-10-2026 12:36

Meryem Uzerli ve Halit Ergenç Yıllar Sonra Yan Yana!

Survivor'ın Efsanesi Nagihan Karadere Tanınmaz Halde: Son Hali Sosyal Medyayı Salladı!
  • 16-10-2026 15:25

Survivor'ın Efsanesi Nagihan Karadere Tanınmaz Halde: Son Hali Sosyal Medyayı Salladı!