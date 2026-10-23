Şarkıcı Buray'ın Grönland Tatilinde Yaşadığı Akılalmaz Kaza: "60 Metre Aşağıya Gitti!"

Aşk Mı Lazım, Deli Divane ve Alaz Alaz gibi dillere pelesenk olan hit şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan sevilen popçu Buray tam bir doğa ve seyahat tutkunu olarak bilinirken bu kez çıktığı kutup macerasında ölümden döndüren bir talihsizlikle gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde alışılmışın dışına çıkarak buzlarla kaplı Grönland'a tatile giden başarılı sanatçı yaşadığı ilginç ve korku dolu olayı katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarıyla paylaştı. Doğanın kalbinde macera dolu anlar yaşarken elindeki cep telefonundan olan ünlü şarkıcının anlattıkları dinleyenlerin ağzını açık bıraktı.

Buzulların Arasında Akılalmaz Kaza!

Doğayla iç içe geziler yapmayı ve farklı coğrafyaları keşfetmeyi yaşam tarzı haline getiren Buray'ın Grönland macerası hiç hesaba katmadığı kaza sebebiyle unutulmaz anlara sahne oldu. Buzulların üstünde keşif gezisi yaptığı sırada anlık bir dalgınlıkla cep telefonunu elinden kaydıran ünlü sanatçı gözlerinin önünde kayıp giden cihazının ardından sadece bakakaldı.

Yaklaşık 60 Metre Aşağı Düştü

Yaşadığı talihsiz kaza sonrasında cihazına bir daha asla ulaşamadığını belirten usta müzisyen olayın dehşet verici boyutunu şu sözlerle aktardı:

"Telefonum buzulların arasından kayıp gitti. Yaklaşık 60 metre aşağıya sürüklenerek en dipteki denizin soğuk sularına battı. Bir daha ulaşmam elbette imkansızdı."

Olayın şokunu atlattıktan sonra yaşadıklarını çevresindekilere eğlenceli bir dille aktaran Buray'ın bu anısı organizasyondaki davetlileri hem şaşırttı hem de güldürdü. Cihazındaki kişisel verilerine veda etmek zorunda kalan popçunun bu ekstrem tatil deneyimi magazin kulislerinde uzun süre konuşulacağa benziyor.