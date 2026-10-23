Eylül Tumbar Sevgilisinin Oyunculuğunu Yere Göğe Sığdıramadı: "Enes'le Gurur Duyuyorum"

Eylül Tumbar sevgilisi Enes Koçak'ın oyunculuğuna övgüler yağdırdı! 2027 projesi için 3 dil öğrendiğini açıklayan oyuncunun haber detayları.

Eylül Tumbar Sevgilisinin Oyunculuğunu Yere Göğe Sığdıramadı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-10-2026 11:09

Ekranların sevilen ve genç yetenekleri arasında gösterilen güzel oyuncu Eylül Tumbar meslektaşı ve sevgilisi Enes Koçak'ın oyunculuk performansına övgüler yağdırdı. Katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tumbar sevgilisinin canlandırdığı karakterin senaryo gereği izleyicilerden zaman zaman sert tepkiler almasını değerlendirdi. Sevgilisinin rolünün hakkını fazlasıyla verdiğini belirten güzel oyuncu kariyer planları ve aldığı uluslararası eğitimlerle ilgili de dikkat çekici açıklamalarda bulundu. G

Enes'le Gurur Duyuyorum!

Sevgilisi Enes Koçak’ın ekran performansını yakından takip ettiğini belirten Eylül Tumbar karakterin izleyiciler tarafından eleştirilmesinin arkasında güçlü bir oyunculuk başarısı yattığını ifade etti. Koçak'ın rolüne olan bağlılığını vurgulayan güzel oyuncu duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Çok iyi oynadığı için herhalde izleyicinin tepkisini çekiyor. Senaryoyu toplu halde canlandırıyor, o karakteri adeta yaşıyor. Enes'le gurur duyuyorum."

İkilinin birbirlerinin kariyer yolculuklarına verdikleri bu samimi destek takipçileri ve sevenleri tarafından takdirle karşılandı.

2027 Projesi İçin 3 Dilde Birden Eğitim Alıyor!

Gelecek projeleri ve kariyer hedefleri hakkında da konuşan Eylül Tumbar hayranlarına müjdeli bir haber verdi. 2027 yılında izleyiciyle buluşacak yeni ve iddialı bir projeye başlayacağını açıklayan genç oyuncu rolüne hazırlık sürecini oldukça sıkı tutuyor. Kendisini uluslararası alanda da geliştirmek adına yoğun bir çalışma temposuna girdiğini belirten Tumbar "İspanyolca, İngilizce ve Fransızca dersleri alıyorum" diyerek vizyonunu ve disiplinli çalışma tarzını gözler önüne serdi.

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