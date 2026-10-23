Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltına Alınmıştı! Yönetmen Ezel Akay'ın Test Sonucu Çıktı

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan yönetmen Ezel Akay ile kardeşi Eren Kazım Akay'ın test sonucu çıktı!

Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltına Alınmıştı! Yönetmen Ezel Akay'ın Test Sonucu Çıktı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-10-2026 10:58

Geçtiğimiz haftalarda Bursa’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlü oyuncu ve yönetmen Ezel Akay ile müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Evinde yapılan aramalarda özel düzenekle yetiştirilen kenevir bitkileri ve kubar esrar ele geçirilen ünlü ismin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından merakla beklenen adli tıp test sonuçları netleşti. 

Evinde Özel Düzenekle Kenevir Yetiştirildiği İddia Edilmişti

Bursa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri yönetmen Ezel Akay'ın ikametinde kenevir yetiştirildiği yönündeki ihbar ve istihbarat çalışmaları üzerine harekete geçmişti. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 22 Temmuz'da adrese düzenlenen operasyonda evde özel bir düzenek kurularak yetiştirildiği değerlendirilen kenevir bitkileri ile çok miktarda kubar esrar ele geçirilmişti. El konulan maddelerin ardından Ezel Akay ile kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürülmüştü.

Kan ve Saç Örnekleri Alınmıştı: Test Sonuçları Pozitif Çıktı!

Gözaltı sürecinin ardından uyuşturucu madde kullanıp kullanmadıklarının kesin olarak belirlenmesi amacıyla İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edilen iki kardeşten kan ve saç örnekleri alınmıştı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ezel Akay mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken kardeşi Eren Kazım Akay ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Yürütülen soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporlar tamamlandı. Yapılan detaylı analizler sonucunda Eren ve Ezel Akay kardeşlerin uyuşturucu test sonuçlarının pozitif çıktığı resmi olarak belirtildi. Usta yönetmenin test sonucuna dair hukuki sürecin nasıl ilerleyeceği ise sinema ve magazin kulislerinde yakından takip ediliyor.

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