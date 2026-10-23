Şarkıcı Nev'in Durumu Kritik: İkinci Kez Entübe Edildi!

2000'li yıllara damga vuran şarkıları, kendine has yorumu ve güçlü sesiyle Türk pop-rock müziğinin unutulmaz isimleri arasında yer alan Nev yaşam mücadelesiyle tüm sevenlerini derinden üzdü. Bir süredir ciddi karaciğer rahatsızlığı sebebiyle hastanede tedavi gören 57 yaşındaki usta müzisyenden üzücü haber geldi. Çoklu organ yetmezliği ve yoğun bakım sürecinin ardından organ nakli beklediği duyurulan ünlü sanatçının sağlık durumunun yeniden ağırlaştığı ve ikinci kez entübe edildiği açıklandı. Nev'in menajeri İlker Ercan sanatçının durumunun kritik olduğunu belirterek hem dua hem de acil kan bağışı çağrısında bulundu.

Durumu Yeniden Ağırlaştı

Zor, Sen Gibi, Benmişim ve Mühürlü Kaderim gibi Türk müzik tarihine geçen unutulmaz eserlere imza atan Nevzat Doğansoy geçtiğimiz ay karaciğer rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavi gören ve bir süre önce organ nakli beklemek üzere servise çıkarıldığı öğrenilen ünlü sanatçıdan kötü haber geldi.

Nev'in menajeri İlker Ercan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla kötü gelişmeyi duyurdu ve şu ifadelerle destek istedi:

"Merhaba dostlar dün gece Nev tekrar entübe edildi. Durum çok kritik dualarınızı eksik etmeyin."

Acil Kan Bağışı Çağrısı Yapıldı!

Usta sanatçının yoğun kanaması olduğunu belirten menajeri İlker Ercan hayranlarına ve duyarlı vatandaşlara acil kan bağışı çağrısında da bulundu. Ercan, bağış için detayları şu sözlerle paylaştı:

"Yoğun kanaması olduğu için kan ihtiyacı oluyor. 0 Rh pozitif olup herhangi bir sağlık problemi olmayan arkadaşları Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde Nevzat Doğansoy adına kan vermeye bekliyoruz."

2000'li Yıllardan Günümüze Unutulmaz Bir Müzik Yolculuğu

24 Aralık 1968'de İstanbul'da doğan Nevzat Doğansoy müzik yolculuğuna çocukluk yıllarında mandolin çalarak başladı. Üniversite yıllarında elektro gitara yönelen yetenekli sanatçı 1995'te Chantage grubuyla sahne almaya başladı. 2000 yılında Teoman'ın Türkiye turnesinde eşlik ederek adını duyuran Nev 2001 yılında çıkardığı ilk albümü Her Şeye Rağmen ve özellikle albümdeki Zor şarkısıyla milyonların sevgilisi oldu. Pop-rock tarzını Türk sanat müziğiyle harmanladığı Bir Nev-i Alaturka projesiyle de büyük takdir toplayan usta müzisyen Türk müziğinde kendine özgü sarsılmaz bir yer edindi.