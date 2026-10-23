Devrim Özkan'la Aşk Yaşıyor! Deniz Can Aktaş'tan Flaş Evlilik Açıklaması

Deniz Can Aktaş hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Aynı dizide rol aldığı meslektaşı Devrim Özkan ile sette başlayan arkadaşlıkları kısa sürede büyük bir aşka dönüşen ünlü oyuncu katıldığı özel bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İlişkilerini uzun süredir gözlerden uzak ama mutlu bir şekilde sürdüren çiftten Aktaş evlilik soruları karşısında ezber bozan bir açıklama yaptı.

Beni Mutlu Eden Bir Aşk

Rol aldıkları projedeki yakınlaşmaları kısa sürede aşka dönüşen ve yaz tatilinde yurt dışında sevenlerinin objektifine takılan çift ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyordu. Ancak Deniz Can Aktaş katıldığı bir programda aşkını ilk kez resmi olarak itiraf ederek "Hayatımda beni mutlu eden bir aşk. Çok enerjik oluyorum, gözlerim parlıyor, hayata bakış açım değişiyor. İşimi daha da tutkulu yapıyorum" ifadelerini kullandı. Yakışıklı oyuncunun bu içten sözleri söylediği anlarda Devrim Özkan'ın canlı yayına beğeni atarak sevgilisine destek vermesi gözlerden kaçmadı.

Evliliğe Tarih Koymak İşin Doğasına Aykırı!

Katıldığı son etkinlikte özel hayatındaki mutlu gidişat ve evlilik iddiaları sorulan Deniz Can Aktaş samimiyetiyle takdir topladı. İlişkilerinin çok keyifli gittiğini belirten ünlü oyuncu evlilik konusuna ise şu olgun sözlerle açıklık getirdi:

"İyi, güzel gidiyor. İnsanın hayatında bu tarz duyguların olması iyi hissettiriyor. Ben genel olarak şükür halindeyim. Buna tek başıma cevap versem çok doğru olmaz. Bu iki kişinin karar vereceği bir şey. İki kişi o kararı verdiği zaman evlilik olur. Ama buna bir tarih koymak biraz işin doğasına aykırı bence. Bu ciddi bir durum ve iki kişinin vereceği bir karar. O karar verildiği gün zaten bu yaşanır. Şimdiden net bir şey söylemek benim için doğru olmaz."