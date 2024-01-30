Yeşim Salkım ekranlara dönüyor! İşte yeni dizisi

atv'nin, TIMS&B Productions tarafından yapımcılığını üstlenilen ve büyük ilgi gören dizisi 'Aldatmak', perşembe akşamları izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın yapımcılığını üstlendiği dizinin kadrosuna, sürpriz bir isim katılıyor. Yeşim Salkım, dizinin 58. bölümünden itibaren 'Aldatmak' ailesine dahil olacak.

Yeşim Salkım, oyunculuk performansıyla dikkat çeken bir isim olarak biliniyor. Aldatmak dizisinde 'Zennure' karakterine hayat verecek olan Salkım, sakin ve uysal bir görünümün ardında gizli bir potansiyele sahip olan bu karakteri canlandıracak. Zennure'nin gelişiyle birlikte dizide dengeler değişecek, geçmişte yaşanan önemli olayların perdesi aralanacak.

Sevilen dizinin yeni bölümleriyle her perşembe atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan 'Aldatmak', Yeşim Salkım'ın katılımıyla birlikte daha da merak uyandıracak. Oyuncunun 'Zennure' rolündeki performansıyla nasıl bir etki yaratacağı ise izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

Dizinin hayranları, Yeşim Salkım'ın 'Aldatmak'taki yeni karakteriyle birlikte yaşanacak gelişmeleri ve dizinin hikayesindeki dönemeçleri kaçırmamak için perşembe akşamlarını atv ekranlarına ayırmaya devam edecekler.