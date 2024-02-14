Yeşim Salkım, 'Aldatmak' setinde!

atv’nin yapımını TIMS&B Productions’ın yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği dizisi ‘Aldatmak’ perşembe akşamları izleyicileri ile buluşmaya devam ediyor. Sevilen dizinin kadrosuna Yeşim Salkım dahil oldu. Salkım’ın ‘Aldatmak’ setinden ilk fotoğrafları yayınlandı.

Başarılı oyunculuk performansıyla çok konuşulan Yeşim Salkım, Aldatmak’ta ‘Zennure’ karakteriyle bu hafta itibariyle izleyicilerinin karşısına çıkacak. Sakin ve uysal bir yapıda gibi gözüken Zennure’nin hassas noktası gururudur. Her şeyi yapabilecek bir potansiyele sahip Zennure’nin gelişi ‘Aldatmak’ta taşları yerinden oynatacak.

Aldatmak yeni bölümleriyle her perşembe atv’de!