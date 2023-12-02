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Yeşim Ceren Bozoğlu "Yan Oda" dizisinde

OGM Pictures tarafından hazırlanan ve Star TV'de yayınlanacak olan iddialı yeni dizi "Yan Oda"nın hazırlıkları hızla sürüyor.

Yeşim Ceren Bozoğlu
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 02-12-2023 14:33

Merakla beklenen "Yan Oda" dizisinin hazırlıkları devam ediyor. Mehmet Barış Günger'in senaryosunu yazdığı ve Çağrı Lostuvalı'nın yönetmenliğini üstlendiği dizi, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Şevval Sam'ın "Verda Yaldız" ve Caner Cindoruk'un "Fikret Alabey" karakterlerini canlandıracağı dizinin kadrosuna usta oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu da katıldı.

Bozoğlu, dizide Fikret'in ablası "Yıldız" rolünü üstlenecek. Annesi Nurcihan'ın abisinin evliliğine karşı çıkarken, Yıldız, Verda ve ailesinin gelmesiyle birlikte evde yaşanan olayları kontrol etmeye ve denge kurmaya çalışacak. Dizinin çekimleri yakında başlayacak ve usta tiyatrocu Melek Baykal "Cevale", Oktay Çubuk ise "Taylan" rollerini canlandıracak.

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