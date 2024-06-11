Yeşilçam'ın usta oyuncularından Murat Soydan hayatını kaybetti

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Murat Soydan (83), hayatını kaybetti. Acı haberi, Soydan'ın kızı Mehveş Soydan sosyal medya hesabından duyurdu.

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Murat Soydan hayatını kaybetti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-06-2024 13:10

Gerçek adı Rüçhan Tercan olan Yeşilçam'ın efsanevi yıldızlarından Murat Soydan, 83 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi, Soydan'ın kızı Mehveş Soydan duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Canım babamı kaybettik. Başımız sağ olsun," diyerek üzüntüsünü ifade etti.

Murat Soydan, kariyeri boyunca birçok unutulmaz filme imza atmış ve Türk sinemasının önemli isimlerinden biri olarak hafızalarda yer edinmişti. Soydan'ın vefatı, sinema camiasında büyük bir üzüntüye neden oldu. Usta oyuncuya Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

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