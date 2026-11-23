Hafsanur Sancaktutan’la ekim ayında yollarını ayıran Kubilay Aka, özel hayatıyla ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, katıldığı YouTube programında şu sıralar nasıl hissettiğini anlattı. Bir süredir kendisine vakit ayırdığını söyleyen Aka’nın özellikle ilişkiler ve yalnızlık üzerine söyledikleri dikkat çekti. Ayrılığın ardından gelen bu açıklamalar ister istemez eski ilişkisiyle ilgili yorumları da beraberinde getirdi.

“Yalnızlık Şu Sıralar Daha Çekici Geliyor”

Kubilay Aka, YouTube’da yayınlanan Savaşların Mutfağı programına konuk oldu. Özel hayatına dair soruları yanıtlayan oyuncu, şu sıralar yalnız olmanın kendisine iyi geldiğini söyledi. Kendiyle baş başa kalmaktan keyif aldığını belirten Aka, ilişkilerde de insanın zaman zaman kendi alanına ihtiyaç duyabileceğini dile getirdi.

Ünlü oyuncu, düşüncelerini şu sözlerle anlattı: “Kendimle baş başa kalmanın tadını çıkarıyorum. Bazen ilişki içerisinde de kendini kapatmak istediğin zamanlar oluyor. Yalnızlık şu sıralar daha çekici geliyor.”

Bu sözler, Hafsanur Sancaktutan’la yaşadığı ayrılığın ardından gelince magazin gündeminde daha da dikkat çekti.

İki Yıllık İlişki İkinci Kez Bitti

Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan’ın ilişkisi 2024 yılında başlamıştı. Yaklaşık iki yıl süren birlikteliklerinde çift, şubat 2026’da ilk kez ayrılmış ancak birkaç ay sonra yeniden bir araya gelmişti. Hatta barışmanın ardından ATV’de yayınlanan Mercan Köşk dizisinde birlikte başrolü paylaşmışlardı.

Ancak ekim ayının başında, dizi çekimleri devam ederken yollarını ikinci kez ayırdıkları öğrenildi. Ayrılığın nedeni hakkında ikiliden herhangi bir açıklama gelmedi. Dizi de yalnızca 7 bölümün ardından final yaptı.

Aşka Dair Sözleri Yeniden Gündemde

Aka, birkaç hafta önce verdiği röportajda aşık olduğunda daha paylaşımcı, korumacı ve duygusal biri olduğunu söylemişti. Kusursuz bir sevgili olmadığını kabul eden oyuncu, sevdiği zaman emek verdiğini de özellikle vurgulamıştı. Şimdiki yalnızlık açıklaması ise hayranlarının dikkatinden kaçmadı.