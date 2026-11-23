Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Sibel Turnagöl, uzun bir aranın ardından yeniden ekranlarda göründü. Bir dönem güzelliği ve rol aldığı cesur filmlerle adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu, yıllardır gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. Oyunculuğu bir kenara bırakıp esnaf lokantası açan Turnagöl, bu kez MasterChef Türkiye'nin konuğu oldu. Yarışmada ortaya çıkan 58 yaşındaki oyuncunun son hali ise sosyal medyada gündem yarattı.

Yeşilçam'dan Esnaf Lokantasına Uzanan Yolculuk

Bir dönemin dikkat çeken oyuncularından Sibel Turnagöl, kariyerinin zirvesindeyken özel hayatında ve iş yaşamında farklı bir yol seçti. Bir dönem Kerem Alışık ile evli olan Turnagöl, 2012 yılında Mehmet Çelik ile hayatını birleştirdi. Evliliğinin ardından ekranlardan uzaklaşmayı tercih eden oyuncu, zamanla magazin dünyasında daha az görünmeye başladı.

Ünlü isim, oyunculuğun yanı sıra ticarete de yöneldi. Her şeyi geride bırakıp Maslak'ta bir esnaf lokantası açan Turnagöl, son dönemde daha çok bu işle gündeme geliyordu. Hatta lokantasındaki fiyatlar da bir süre önce konuşulmuştu.

MasterChef'te Ortaya Çıktı, Son Hali Konuşuldu

Uzun zamandır televizyon ekranlarında görmediğimiz Sibel Turnagöl, MasterChef'ten gelen konuk olma teklifini kabul etti. 21 Kasım akşamı yayınlanan bölümde yarışmaya katılan oyuncu, yıllar sonra ekranlarda görünmesiyle izleyicileri şaşırttı.

58 yaşındaki Turnagöl'ün görüntüleri sosyal medyada da kısa sürede yayıldı. Kullanıcılar ünlü oyuncunun son haline, “Doğal yaşlanmış”, “Estetiksiz gibi, ne güzel” ve “Vay be, kadın aynı kalmış” gibi yorumlar yaptı. Özellikle yıllara meydan okuyan görünümü dikkat çekti.

Ekranlara Dönüş İçin Kapıyı Açık Bıraktı

Yeniden oyunculuk yapıp yapmayacağı merak edilen Turnagöl, bu konuda umut veren bir açıklama yaptı. “Mustafa Bey ile çalışıyoruz. Böyle çok gönlümüze göre bir şey olduğu zaman inşallah olacak. Ben de özledim” diyen oyuncu, içlerine sinen bir proje çıkarsa ekranlara dönebileceğinin sinyalini verdi.